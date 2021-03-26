В пятницу, 26 марта, сотрудники ГУ Государственной фискальной службы в Кировоградской области провели обыски на одной из нефтебаз области. В ходе проверок, которые проводились в рамках операции "Акциз 2021", правоохранители обнаружили 1100 тонн несертифицированной продукции на общую сумму почти 34 миллиона гривен.

Об этом говорится в пресс-релизе на официальном сайте ГФС.

В частности, правоохранители изъяли больше 857 тысяч литров дизельного топлива, 349 тысяч литров бензина различных марок и более 138 тысяч литров растворителей. Изготовление продукции осуществлялось без необходимых разрешительных документов.

В ходе досудебного расследования сотрудники ГФС выяснили, что контрафактное топливо поступало в продажу на одну из АЗС области под видом сертифицированной продукции. Реализация топлива осуществлялась по ценам, значительно ниже среднерыночных.

"Продолжаем борьбу с "теневой экономикой". Из-за существования нелегального бизнеса государственный бюджет недополучает средства, из которых финансируются зарплаты врачам, учителям, субсидии и тому подобное. Бизнес должен работать в интересах граждан Украины, укреплять экономическую безопасность государства, а не работать "по-черному", – заметил Глава Государственной фискальной службы Вадим Мельник.

Сейчас незаконная деятельность по изготовлению и продаже несертифицированной продукции приостановлена, ведется следствие.

Оперативное сопровождение по делу осуществляется Управлением стратегических расследований в Кировоградской области Департамента стратегических расследований Нацполиции Украины и Управлением Службы безопасности Украины в Кировоградской области.



Изъятие топлива / Фото ГФС



ГФС изъяла незаконное топливо / Фото ГФС