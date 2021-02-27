Всеукраїнська акція протесту з закликом до звільнення Сергія Стерненка запланована на 27 лютого. На попередній акції – 23 лютого – поліція не пустила мітингувальників на Банкову в Києві, через що сталися сутички.

Цього ж дня – 27 лютого – правоохоронців перед будівлею Офісу Президента начебто не буде. Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

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Геращенко: Кордонів поліції на Банковій не буде

Завтра поліція зробить все, щоб не було жодних провокацій. Прийнято рішення, що не буде ніяких кордонів, і мітингувальники можуть вільно, мирно, без зброї мітингувати на вулиці Банковій,

– заявив Геращенко.

Водночас він попросив організаторів акції підтримки Сергія Стерненка закликати людей "не проявляти жодного насильства, жодного і до будь-якої людини".

У відповідь на це один з активістів, присутній у студії Шустера, Роман Сініцин запевнив:

"Ми наголошуємо у публічній комунікації, що це мирна акція. Але й маємо інформацію, що можливі провокації".

"Нумо разом – і мітингувальники, і поліція – зробимо так, щоб провокатори свої провокації не здійснили", – підсумував представник МВС.

Коротко про ув'язнення Стерненка та пов'язані з цим протести

23 лютого суд в Одесі засудив активіста Сергія Стерненка до 7 років і 3 місяців позбавлення волі з конфіскацією половини майна. Стерненка звинуватили в тому, що 24 квітня 2015 року він був серед викрадачів місцевого депутата Сергія Щербича. Адвокати Сергія Стерненка називають справу бездоказовою.

Одразу після оголошення рішення суду по всій Україні почалися акції протесту через вирок активісту. Наймасовіші мітинги пройшли в Києві, Львові, Дніпрі та інших містах Того дня правоохоронці виставили кордони на Банковій перед будівлею Офісу Президента, куди мітингувальники мали намір прийти. Сталися сутички, буди постраждалі та затримані.



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