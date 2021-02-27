Всеукраинская акция протеста с призывом к освобождению Сергея Стерненко запланирована на 27 февраля. На предыдущей акции – 23 февраля – полиция не пустила митингующих на Банковую в Киеве, из-за чего произошли столкновения.

В этот же день – 27 февраля – правоохранителей перед зданием Офиса Президента якобы не будет. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

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Геращенко: Кордонов полиции на Банковой не будет

Завтра полиция сделает все, чтобы не было никаких провокаций. Принято решение, что не будет никаких кордонов, и митингующие смогут свободно, мирно, без оружия митинговать на улице Банковой,

– заявил Геращенко.

В то же время он попросил организаторов акции поддержки Сергея Стерненко призывать людей "не проявлять никакого насилия, никакого и ни к одному человеку".

В ответ на это один из активистов, присутствующий в студии Шустера, Роман Синицын заверил:

"Мы подчеркиваем в публичной коммуникации, что это мирная акция. Но и есть информация, что возможны провокации".

"Давайте вместе – и митингующие, и полиция – сделаем так, чтобы провокаторы свои провокации не совершили", – подытожил представитель МВД.

Коротко о заключении Стерненко и связанных с этим протестах

23 февраля суд в Одессе приговорил активиста Сергея Стерненко к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества. Стерненко обвинили в том, что 24 апреля 2015 он был среди похитителей местного депутата Сергея Щербича. Адвокаты Сергея Стерненко называют дело бездоказательным.

Сразу после оглашения решения суда по всей Украине начались акции протеста из-за приговора активисту. Массовые митинги прошли в Киеве, Львове, Днепре и других городах. В тот день правоохранители выставили кордоны на Банковой перед зданием Офиса Президента, куда митингующие намеревались прийти. Произошли столкновения, буди пострадавшие и задержанные.



Приговор Стерненко: что следует помнить / Инфографика 24 канала