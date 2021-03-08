Начало XX века для нацистов было временем построения идеального мира без сверхлюдей. Третий Рейх создавал так называемые Центры эвтаназии. Операции по уничтожению неизлечимо больных называли "Акция Т-4".

Режим нацистов критикуют не только за начало еще одной войны, но и за то, что они воплотили в жизнь свои правила сегрегации. Поэтому пока войска Вермахта готовились к Блицкригу, медики приближенные к национал-социалистам, начинали свою войну – идеологическую.

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Стерилизация людей с ментальными проблемами

В начале XX века вопрос стерилизации таких лиц остро стоял в медицине. Врачи всего мира пытались решать проблему психического здоровья. А идеология расовой чистоты стояла костью в горле национал-социалистов.

Интересно. Например, в Канаде, Дании, Швейцарии и США стерилизация происходила и до, и после войны. Когда врачи поняли, что такие методы не работают, очищение общества прекратилось. А вот в Германии пошли гораздо дальше.

Начало войны в 1914 году вызвало большие проблемы для людей с ментальными проблемами. Логистические и экономические вопросы направили на войну. Удерживать пациентов стало трудно. Потери в деньгах привели к банальной нехватке пищи. Люди умирали от голода.

"Исследователи" нашли выход – убивать больных

В Германии, одним из ведущих "исследователей" нарушений ментального здоровья и расовой чистоты был Вильгельм Шаллмаер. Он предлагал лишать жизни:

эпилептиков;

воров;

а людей с психическими нарушениями – права на размножение.

Вильгельм Шаллмаер / Фото

Расходы на стерилизацию возлагали на родственников – это как бы наказание за то, что привели в этот мир несостоятельного человека. По его версии, естественный отбор должен был делать свою работу, поэтому таким людям, даже в случае заболевания на вирусы, не нужно было помогать. Его теория сама себе противоречила.

После Первой мировой количество душевнобольных только росло, а мест в больницах становилось все меньше.



Стерилизация / Снимок экрана с видео

После прихода к власти в 1930-х, нацисты начали убирать финансирование психиатрических учреждений. Хотя ради справедливости стоит добавить, что именно немецкие психологи открыли основы психиатрии. Однако пациентов расценивали как биологическую угрозу арийской расе.

Новые законы

Появился даже так называемый "Закон о предотвращении рождения потомства с наследственными заболеваниями". Согласно им, люди с деменцией, шизофренией, маниакально-депрессивным психозом, заболеваниями нервной системы, глухотой, слепотой и тяжелым алкоголизмом должны были пройти медосмотр.

Специальная комиссия определяла судьбу пациента. Позже станет известно, что с 1933 по 1945 годы немцы лишили возможности продолжать род около 400 тысяч человек.

Критерии оценки вовсе не базировались на генетическом здоровье пациента. Им давали анкету с 3 вопросами.

Может ли этот человек работать? Если да, то сколько времени? Сколько времени человек находится на содержании? Приходят ли к человеку посетители? Если да, то насколько часто?

Сначала хотели убивать только детей

Изначально планировалось убивать только детей до 3 лет. Причина понятна: в дальнейшем национал-социалисты, строившие рай для тружеников, не будут вынуждены выдавать бюджетные деньги на поддержку инвалидов.

Под пристальным взглядом были дети алкоголиков и проституток. Немцы считали, что это передается генетическим путем. Любые отклонения от нормы – тоже расценивались как ошибка природы. Со временем правила расширились и на подростков до 17 лет.

Пациентов забирали в специализированные центры, якобы на лечение, и там же вводили смертельную инъекцию.

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"Детям вводили смертельные инъекции. Иногда смертельные дозы фенобарбитала или морфина. Это делали только с теми, кого проговорили к смерти. Конечно, что в докладах и отчетах они не говорили, что убили ребенка. Вместо этого писали подставные причины смерти", – рассказал историк Уве Битзель.



Детей с синдромом Дауна тоже убивали / Фото Wikimedia

В клиники смерти попадали дети с синдромом Дауна, микроцефалией и параличом. Их морили голодом, тестировали наркотики и исследовали мозги.

Справка. Если считать смерти только среди детей, то к концу войны немцы их казнили более 5 тысяч.

Перед смертью их фотографировали и снимали на видео, используя кадры в пропагандистских плакатах и фильмах. Символические надписи демонстрировали гражданам – во сколько им обходится содержание одного такого лица. Их даже не называли людьми.

Первый официальный случай эвтаназии

Первый официально зарегистрированный случай эвтаназии произошел в 1939. Молодая пара написала письмо на имя Адольфа Гитлера с просьбой позволить им убить своего сына, который был калекой. Разрешение они получили. Малышу вкололи смертельную инъекцию.

"Акция Т-4"

Вот только тот случай натолкнул Гитлера на начало масштабной операции, которую впоследствии назовут "Т4" – программа умерщвления больных и недееспособных лиц.

Через несколько недель после этого события в Берлине собралась конференция врачей, на которой обсудили проблемы воплощения будущего плана. Без права на жизнь считались не только психически больные – под программу селекции подпадали и те, кто не может или не хочет работать.

Ответственными за выполнение поставленного плана были обергруппенфюрер СС Филипп Боулер, который уже имел опыт эвтаназии с детьми и личный врач Гитлера Карл Брандт.



Личный врач Гитлера Карл Брандт / Фото Getty Images

Жертвы программы Гитлера

Появилась и соответствующая формула, по которой провели приблизительные подсчеты:

на каждую тысячу немцев – 10 человек были с ментальными проблемами;

5 – могли самостоятельно работать;

4 – приходилось удерживать;

1 – казнить.

Так насобирали более 70 тысяч потенциальных жертв. Только к 1941 году нацисты казнили более 70 тысяч человек благодаря программе "Т-4".

За все время существования программы заморили голодом около миллиона человек. Более 300 тысяч убили путем удушения и эвтаназии. С этих людей для исследований ментальных болезней нацистские ученые вынули мозги – более 5 тысяч единиц.

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Для науки эти опыты пользы не принесли. А вот для методов пыток и убийств евреев – сделали хорошую подоплеку.

Больше о центрах смерти и первых протестах – смотрите в видео программы.