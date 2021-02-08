Возле выставочного центра "Парковый" в Киеве 8 февраля собралось несколько десятков митингующих. Они выступали против закрытия телеканалов. Предполагаемые участники этого митинга заявили, что им заплатили по 500 гривен за "просто постоять".

Парням по 17 лет. Приехали из Василькова под Киевом. "112 Украина", NewsOne и ZIK фактически принадлежат лидеру ОПЗЖ Виктору Медведчуку, хотя юридически владеет ими его бизнес-партнер Тарас Козак.

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Что именно заявили молодые люди

Информацию о митинге получили из телеграм-канала Богдана Мельниченко.

Платят 500 гривен за митинг.

Нужно было просто постоять за 3 канала, которые закрылись.

На такие митинги больше приходить не будут.

Добавим, что в момент протестов в "Парковом" проходил Всеукраинский форум "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы".

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Розповсюджуйте. Продавати власну країну не варто pic.twitter.com/cRfkdvogAR — пан терорист націоналістичний (@VSobolevskyi) February 8, 2021

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Санкции против Тараса Козака и каналов Медвечука / Инфографика 24 канала