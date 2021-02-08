Платили по 500 гривен за "просто постоять", – участники акции против закрытия каналов Медведчука
Возле выставочного центра "Парковый" в Киеве 8 февраля собралось несколько десятков митингующих. Они выступали против закрытия телеканалов. Предполагаемые участники этого митинга заявили, что им заплатили по 500 гривен за "просто постоять".
Источник:твиттер "Пан терорист націоналістичний"
Парням по 17 лет. Приехали из Василькова под Киевом. "112 Украина", NewsOne и ZIK фактически принадлежат лидеру ОПЗЖ Виктору Медведчуку, хотя юридически владеет ими его бизнес-партнер Тарас Козак.
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Что именно заявили молодые люди
- Информацию о митинге получили из телеграм-канала Богдана Мельниченко.
- Платят 500 гривен за митинг.
- Нужно было просто постоять за 3 канала, которые закрылись.
- На такие митинги больше приходить не будут.
Добавим, что в момент протестов в "Парковом" проходил Всеукраинский форум "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы".
Смотрите видео признания "сторонников" каналов Медведчука
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Блокирование медведчуковских каналов NewsOne, "112 Украина" и ZIK: главное
- 2 февраля на заседании СНБО приняли решение о введении санкций против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.
- Президент Зеленский подписал указ.
- Санкции касаются еще и компаний, которым принадлежат телеканалы NewsOne, "112 Украина" и ZIK.
- Срок действия ограничений – 5 лет.
- Козак – бизнес-партнер Медведчука, и согласно расследованиям активистов, говорится фактически о компаниях, которые принадлежат куму Путина.
- Как удалось выяснить украинским спецслужбам, каналы Медведчука получали деньги из России. Финансировала их компания "Донские углы", которая работает на оккупированной Луганщине.
Санкции против Тараса Козака и каналов Медвечука / Инфографика 24 канала
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