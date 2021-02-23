В украинских городах проходят акции протеста после объявления приговора Сергею Стерненко. Наиболее напряженная ситуация в Киеве, возле Офиса Президента демонстранты столкнулись в противостоянии с силовиками. В полиции говорят: 17 человек уже задержали.

Из-за столкновения на Банковой полиция уже начала уголовное производство.

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Есть пострадавшие среди правоохранителей

В отделения доставили 17 человек, которые по информации правоохранителей, нарушили порядок, речь идет о сопротивлении работникам правоохранительных органов.

Также в Нацполиции подтвердили информацию о пострадавших: несколько сотрудников правоохранительных органов получили ожоги глаз.

Полицейские мгновенно реагируют на все попытки провокаций и столкновений. Во время драки участники акции применили газовые баллончики и бросали в стражей порядка файеры,

– сообщили в пресс-службе.

В полиции говорят, что правоохранители и нацгвардейцы на Банковой продолжают нести службу и призывают участников акции не нарушать закон и не устраивать провокации.

Что известно об акции в Киеве:

В правительственном квартале митингующие начали собираться около 20:00. В это же время сюда прибыла полиция.

По информации журналистов 24 канала, правоохранители не пропускали людей в здание ОП, потому те начали давить и бросать бутылки.

В ответ на зажженный файер силовики распылили слезоточивый газ.

Известно, что есть пострадавшие, как среди митингующих, так и среди правоохранителей.