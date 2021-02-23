Из-за столкновения на Банковой задержали около 20 человек: начали уголовное производство – фото
В украинских городах проходят акции протеста после объявления приговора Сергею Стерненко. Наиболее напряженная ситуация в Киеве, возле Офиса Президента демонстранты столкнулись в противостоянии с силовиками. В полиции говорят: 17 человек уже задержали.
Источник:Интерфакс-Украина
Из-за столкновения на Банковой полиция уже начала уголовное производство.
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Есть пострадавшие среди правоохранителей
В отделения доставили 17 человек, которые по информации правоохранителей, нарушили порядок, речь идет о сопротивлении работникам правоохранительных органов.
Также в Нацполиции подтвердили информацию о пострадавших: несколько сотрудников правоохранительных органов получили ожоги глаз.
Полицейские мгновенно реагируют на все попытки провокаций и столкновений. Во время драки участники акции применили газовые баллончики и бросали в стражей порядка файеры,
– сообщили в пресс-службе.
В полиции говорят, что правоохранители и нацгвардейцы на Банковой продолжают нести службу и призывают участников акции не нарушать закон и не устраивать провокации.
Что известно об акции в Киеве:
- В правительственном квартале митингующие начали собираться около 20:00. В это же время сюда прибыла полиция.
- По информации журналистов 24 канала, правоохранители не пропускали людей в здание ОП, потому те начали давить и бросать бутылки.
- В ответ на зажженный файер силовики распылили слезоточивый газ.
- Известно, что есть пострадавшие, как среди митингующих, так и среди правоохранителей.
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