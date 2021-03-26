Из-за протестной акции 20 марта под Офисом Президента еще трое участников получили протоколы. Один из них в частности за мелкое хулиганство – "нецензурную брань в общественных местах".

Протоколы об админнарушении получили еще три участника субботней акции под ОП. Они касаются мелкого хулиганства и использования пиротехники.

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Какие админпротоколы получили участники

Игорь Поташенков и Олег Кобезский по статье 195-6 КУоАП – Нарушение порядка производства, хранения, перевозки, торговли и использования пиротехнических средств.

Как отмечают в телеграм, админпротокол дали за то, что во время акции держали файеры. Это тянет на штраф от 35 до 60 необлагаемых минимумов.

Артур Ефименко по статье 173 КУоАП. Сюда относят нецензурную брань в общественных местах, оскорбительное цепляние и подобное.

Это предусматривает наложение штрафа от 3 до 7 необлагаемых минимумов доходов или общественные работы от 40 до 60 часов.

Протест под фисом Президента: коротко