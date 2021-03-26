Протоколы об админнарушениях получили еще три участника акции под ОП
Из-за протестной акции 20 марта под Офисом Президента еще трое участников получили протоколы. Один из них в частности за мелкое хулиганство – "нецензурную брань в общественных местах".
Источник:телеграм-канал "Самозащита"
Протоколы об админнарушении получили еще три участника субботней акции под ОП. Они касаются мелкого хулиганства и использования пиротехники.
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Какие админпротоколы получили участники
- Игорь Поташенков и Олег Кобезский по статье 195-6 КУоАП – Нарушение порядка производства, хранения, перевозки, торговли и использования пиротехнических средств.
Как отмечают в телеграм, админпротокол дали за то, что во время акции держали файеры. Это тянет на штраф от 35 до 60 необлагаемых минимумов.
- Артур Ефименко по статье 173 КУоАП. Сюда относят нецензурную брань в общественных местах, оскорбительное цепляние и подобное.
Это предусматривает наложение штрафа от 3 до 7 необлагаемых минимумов доходов или общественные работы от 40 до 60 часов.
Протест под фисом Президента: коротко
- Акция под ОП в поддержку Стерненко началась мирно, однако переросла в беспорядок.
- Митингующие разбили окна здания, обрисовали его краской и баллончиками.
- Сразу после акции задержали ветерана АТО и основателя издательства "Дом Химер" Владислава Стафийчука. Ему предъявили обвинение в хулиганств и отправили под домашний арест.
- Такую же меру пресечения получил боец "Азова" Евгений Строкань.
- Еще одно подозрение объявили организатору протеста Сергею Филимонову и члену движения "Гонор" – Алексею Белковскому.
- Также активисты сообщали, что подозрение должен получить председатель инициативы "Защитим Протасов яр" Роман Ратушный.
- Всего сообщение о подозрении получили уже 6 человек.
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