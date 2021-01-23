В Киеве состоялся протест в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального. Между полицией и противниками акции произошли столкновения.

Инцидент произошел возле посольства России в Украине. Об этом сообщили на сайте "РБК-Украина".

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Детали конфликта

К посольству подошли примерно 20 человек. Они рвали и поджигали плакаты в поддержку Навального, развешанные у здания. Также – жгли фаеры.

Во время акции противники акции потолкались с правоохранителями. Они отгородили посольство России.



Конфликт возле посольства России / Фото "РБК-Украина"



Мужчины рвали плакаты / Фото "РБК-Украина"



Люди жгли фаеры / Фото "РБК-Украина"



Заженные плакаты / Фото "РБК-Украина"



Столкновения на акции за Навального / Фото "РБК-Украина"

Заметим! В Москве полиция перекрыла Страстной бульвар и проход к Манежной площади. Однако митингующие прорвали заграждения силовиков.

Акции в поддержку Навального: что известно