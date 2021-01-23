Возле посольства России: в Киеве на акции за Навального произошли столкновения
В Киеве состоялся протест в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального. Между полицией и противниками акции произошли столкновения.
Инцидент произошел возле посольства России в Украине. Об этом сообщили на сайте "РБК-Украина".
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Детали конфликта
К посольству подошли примерно 20 человек. Они рвали и поджигали плакаты в поддержку Навального, развешанные у здания. Также – жгли фаеры.
Во время акции противники акции потолкались с правоохранителями. Они отгородили посольство России.
Конфликт возле посольства России / Фото "РБК-Украина"
Мужчины рвали плакаты / Фото "РБК-Украина"
Люди жгли фаеры / Фото "РБК-Украина"
Заженные плакаты / Фото "РБК-Украина"
Столкновения на акции за Навального / Фото "РБК-Украина"
Акции в поддержку Навального: что известно
- Сегодня, 23 января, в России начались акции протеста с требованием освобождения арестованного оппозиционера Алексея Навального.
- Его отправили в СИЗО после возвращения из Германии, где он лечился после отравления. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
- В причастности к отравлению Навального подозревают российские спецслужбы.
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