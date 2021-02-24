Акции протеста против приговора Стерненко повлияют на судебную реформу, – Валько
Приговор Сергею Стерненко в который раз указал на проблему Украины – нереформированные суды. Активиста признали виновным в похищении человека и разбоях.
Источник:24 канал
Высказывания своей позиции гражданами Украины об отсутствии справедливости и правосудия, повлияет на Банковую и Верховную Раду. Такое мнение в эфире высказал член Автомайдана и юрист Центра противодействия коррупции Вадим Валько.
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Протесты повлияют на суды
По его словам, в стране ежедневно принимают новые судебные решения, которые являются абсолютно незаконными. Люди сидят дома и ничего не делают, поэтому они выходят на улицы.
Однозначно, это будет влиять и на ускорение судебной реформы, и на очистку органов судейского урегулирования, что фактически "крышуют" судейскую мафию, занимаются круговой порукой в судебной системе,
– отметил Валько.
Власть не хочет менять ВСП
Он отметил, что действия Президента Украины Владимира Зеленского показывают, что власть не хочет менять Высший совет правосудия.
"Любой власти, в частности действующей, выгодно иметь ручную судебную систему. Возможно, Зеленский не говорит судьям, что делать. Но от его имени этим могут заниматься чиновники Офиса Президента", – также сказал эксперт.
Отставка Венедиктовой
Также Валько прокомментировал сбор подписей за отставку генпрокурора Ирины Венедиктовой, отметив, что такая ситуация – вполне реальна. "Последние события показывают, что Офис генпрокурора только набирает обороты. Далее решения будут еще хуже, чем раньше".
Эксперт добавил, что слова Венедиктовой показывают, что она откровенно манипулирует и врет, в частности по делу "Приватбанка".
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