Приговор Сергею Стерненко в который раз указал на проблему Украины – нереформированные суды. Активиста признали виновным в похищении человека и разбоях.

Высказывания своей позиции гражданами Украины об отсутствии справедливости и правосудия, повлияет на Банковую и Верховную Раду. Такое мнение в эфире высказал член Автомайдана и юрист Центра противодействия коррупции Вадим Валько.

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Протесты повлияют на суды

По его словам, в стране ежедневно принимают новые судебные решения, которые являются абсолютно незаконными. Люди сидят дома и ничего не делают, поэтому они выходят на улицы.

Однозначно, это будет влиять и на ускорение судебной реформы, и на очистку органов судейского урегулирования, что фактически "крышуют" судейскую мафию, занимаются круговой порукой в ​​судебной системе,

– отметил Валько.

Власть не хочет менять ВСП

Он отметил, что действия Президента Украины Владимира Зеленского показывают, что власть не хочет менять Высший совет правосудия.

Обратите внимание! Активиста Сергея Стерненко 23 февраля приговорили к 7,3 годам лишения свободы за дела о похищении человека.

"Любой власти, в частности действующей, выгодно иметь ручную судебную систему. Возможно, Зеленский не говорит судьям, что делать. Но от его имени этим могут заниматься чиновники Офиса Президента", – также сказал эксперт.

Отставка Венедиктовой

Также Валько прокомментировал сбор подписей за отставку генпрокурора Ирины Венедиктовой, отметив, что такая ситуация – вполне реальна. "Последние события показывают, что Офис генпрокурора только набирает обороты. Далее решения будут еще хуже, чем раньше".

Напомним! Депутаты от фракции "Голос" 23 февраля начали сбор подписей за отставку генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой.

Эксперт добавил, что слова Венедиктовой показывают, что она откровенно манипулирует и врет, в частности по делу "Приватбанка".

Что известно о приговоре Стерненко / Инфографика 24 канала