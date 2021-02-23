На акции в поддержку Стерненко массово задерживают протестующих, привлекли Нацгвардию
В Киеве, на Банковой проходит акция протеста из-за приговора активисту Сергею Стерненко. Правоохранители усилили меры безопасности возле Офиса Президента, вовлекши Нацгвардию. Полиция уже задержала 17 протестующих.
Источник:Фейсбук Полиции Киева
Возле ОП дежурят полицейские, а также военнослужащие Национальной гвардии.
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Полиция усиливает позиции
Для обеспечения общественной безопасности и правопорядка привлечены представители структурных подразделений столичной полиции, в частности взрывотехники и работники полиции диалога,
– заявили в полиции.
Они отмечают, что в пределах своей компетенции и в соответствии с требованиями законодательства реагируют на все провокации. Организаторов и участников акции призывают соблюдать нормы законодательства и не нарушать общественный порядок.
В телеграм-канале "Бабеля" сообщили, что люди под Офисом Президента скандируют "Пропускай". А на улице Институтской – еще один ряд полицейских.
Есть много задержанных
В телеграм-канале Сергея Стерненко говорится о том, что правоохранители уже задержали десятки активистов.
Мусора без каких-либо оснований начинают паковать людей. Известно о нескольких десятках задержанных,
– говорится в сообщении.
В то же время нардеп от "Голоса" Александра Устинова в фейсбуке сообщила об 11 задержанных. По ее словам, их везут в Печерский участок. Эту информацию подтверждают и сами активисты, находящиеся в автозаке.
Журналисты 24 канала с места событий сообщают, что среди задержанных есть люди, которые вылезли на крышу Офиса Президента.
Задержали людей, которые вылезли на крышу здания ОП / Фото Артура Зайонца, 24 канал
Впоследствии изданию Интерфакс-Украина в полиции подтвердили, что задержали 17 протестующих. В их отношении начали уголовное производство.
Протесты в Киеве из-за приговора Стерненко: коротко
- В Киеве, как и в ряде других городов Украины, 23 февраля начались акции протеста в поддержку Сергея Стерненко.
- Протестующие начали собираться на Банковой в 20:00, но уже менее чем через час начались первые столкновения.
- Активисты бросили в правоохранителей зажженный файер, в ответ они начали вытеснять участников протеста. Впоследствии применили и слезоточивый газ.
- По предварительной информации, есть пострадавшие.
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