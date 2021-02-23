В Киеве, на Банковой проходит акция протеста из-за приговора активисту Сергею Стерненко. Правоохранители усилили меры безопасности возле Офиса Президента, вовлекши Нацгвардию. Полиция уже задержала 17 протестующих.

Возле ОП дежурят полицейские, а также военнослужащие Национальной гвардии.

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Полиция усиливает позиции

Для обеспечения общественной безопасности и правопорядка привлечены представители структурных подразделений столичной полиции, в частности взрывотехники и работники полиции диалога,

– заявили в полиции.

Они отмечают, что в пределах своей компетенции и в соответствии с требованиями законодательства реагируют на все провокации. Организаторов и участников акции призывают соблюдать нормы законодательства и не нарушать общественный порядок.

В телеграм-канале "Бабеля" сообщили, что люди под Офисом Президента скандируют "Пропускай". А на улице Институтской – еще один ряд полицейских.

Есть много задержанных

В телеграм-канале Сергея Стерненко говорится о том, что правоохранители уже задержали десятки активистов.

Мусора без каких-либо оснований начинают паковать людей. Известно о нескольких десятках задержанных,

– говорится в сообщении.

В то же время нардеп от "Голоса" Александра Устинова в фейсбуке сообщила об 11 задержанных. По ее словам, их везут в Печерский участок. Эту информацию подтверждают и сами активисты, находящиеся в автозаке.

Журналисты 24 канала с места событий сообщают, что среди задержанных есть люди, которые вылезли на крышу Офиса Президента.



Задержали людей, которые вылезли на крышу здания ОП / Фото Артура Зайонца, 24 канал

Впоследствии изданию Интерфакс-Украина в полиции подтвердили, что задержали 17 протестующих. В их отношении начали уголовное производство.

Справка. 23 февраля в Одессе состоялся суд над активистом Сергеем Стерненко. Судьи признали его виновным по делу 6-летней давности – Стерненко приговорили к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества. Поэтому в примерно 20 украинских городах вспыхнули протесты.

Протесты в Киеве из-за приговора Стерненко: коротко