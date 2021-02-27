В Украине к вечеру 27 февраля завершились акции в поддержку активиста Сергея Стерненко, приговоренного к более 7 годам тюрьмы. Во время акции в Киеве активисты зачитали совместное заявление с требованиями к власти.

Совместное заявление сделали участники акции, Друзья Стерненко и его адвокаты. В ней они требуют освободить из тюрьмы активиста, других политзаключенных, а также обновить судебную систему.

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Приговор Стерненко: основные требования активистов

Немедленно освободить Сергея Стерненко. Обновить судебную систему и перезапустить Высший совет правосудия. Избрать новых членов судебных органов путем избрания на честном конкурсе.

Активисты зачитывают свои требования к власти: смотрите видео

Мітингувальники зачитують свої вимоги до влади #СправедливістьСтерненку



Всі подробиці та стрім з-під Офісу президента дивіться тут https://t.co/yuMUAJzUoP pic.twitter.com/t1XhoB6Pzq — НВ (@tweetsNV) February 27, 2021

Что еще требуют друзья, знакомые и сторонники Стерненко

Также активисты дали неделю президенту Владимиру Зеленскому на увольнение Сергея Стерненка и анонсировали начало бессрочной акции протеста 9 марта.

У Зеленского есть неделя, чтобы освободить Стерненко. Мы призываем всех прийти. 9 марта объявляем акцию бессрочной,

– подчеркнули организаторы.

Кроме того, требуют у президента Владимира Зеленского пересмотра поданных им в Верховную Раду законопроектов о реформировании судебной системы и внесении в них правок. О необходимости этого ранее заявляли международные партнеры.

"Мы обращаемся к президенту Зеленскому. Сегодня акция была мирной, но мы требуем, чтобы вы не только услышали людей на улице и отреагировали на это, но и немедленно приняли все меры, чтобы были восстановлены произвольно нарушенные права Сергея Стерненко и других политзаключенных", – отметили организаторы акции в сообщении в телеграмме.

По их словам, если глава государства их не услышит, акция 27 февраля под Офисом Президента и генпрокурора может стать последней мирной.

"Попытка играть по их правилам судопроизводства – это попытка усадить нас за стол с наперсточниками.

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Другие подробности

Народная избранница от "Голоса" Александра Устинова также передала требования активистов:

перевести Сергея Стерненко в СИЗО Киева , потому что в Одессе на него совершали 3 нападения, эти нападения имели целью убить его. Сейчас его жизнь под опасностью.

, потому что в Одессе на него совершали 3 нападения, эти нападения имели целью убить его. Сейчас его жизнь под опасностью. начать судебную реформу , чтобы обеспечить справедливый суд для узников Зеленского, в частности Стерненко и Антоненко. Говорили "придет весна – будем сажать", но не тех посадили, не коррупционеров, а активистов, волонтеров с проукраинской позицией.

, чтобы обеспечить справедливый суд для узников Зеленского, в частности Стерненко и Антоненко. Говорили "придет весна – будем сажать", но не тех посадили, не коррупционеров, а активистов, волонтеров с проукраинской позицией. отставка Ирины Венедиктовой с поста генпрокурора. Ведь именно руками этого человека и через его прокуроров, к сожалению, были сфабрикованы дела.



Нам нужна реформа и полиции, и судов, и прокуратуры. Но мы понимаем, что главного нет в стране – это справедливости. Что касается судебной реформы, я хочу, чтобы все понимали, что президент единственный человек в стране, который может подать закон О судебной реформе. Те законопроекты от Зеленского, за которые проголосовали и сейчас лежат в парламенте, это фейк, а не судебная реформа,

– подчеркнула депутат.

По ее словам, для того, чтобы провести судебную реформу, надо прежде всего очистить те органы, которые занимаются судьями, – Высший совет правосудия и Высшую квалификационную комиссию судей. Если эти органы будут очищенными и отбор будет осуществляться на прозрачных условиях, тогда это поможет очистить систему.

На чем еще отмечали активисты

Адвокат Андрей Писаренко отметил, что "попытка играть по их правилам судопроизводства – это попытка посадить нас за стол с наперсткарями"

Если да, то мы эту игру сразу проигрываем. Не нужно играть по правилам власти – нужно менять правила игры", – подчеркнул юрист.

Он добавил, "власть изначально политизировала дело, когда назначила Венедиктову" генпрокурором.

"Если помните, она сразу сказала, что подозрение Стерненко в любом случае будет вынесено. Это даже не политическое дело – это политическая война. Нас заставляют говорить о процессуальном деле Стерненко, чтобы не говорили о право-политической войне", – отметил он.

Обратите внимание Когда есть труп – человека сперва задерживают – а потом разбираются, – Венедиктова о деле Стерненко

Приговор Сергею Стерненко: главное



Коротко о приговоре Стерненко / инфографика 24 канала