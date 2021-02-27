Ультиматум Зеленскому и перезапуск системы: активисты объявили требования на акции за Стерненко
В Украине к вечеру 27 февраля завершились акции в поддержку активиста Сергея Стерненко, приговоренного к более 7 годам тюрьмы. Во время акции в Киеве активисты зачитали совместное заявление с требованиями к власти.
Источник:24 канал
Совместное заявление сделали участники акции, Друзья Стерненко и его адвокаты. В ней они требуют освободить из тюрьмы активиста, других политзаключенных, а также обновить судебную систему.
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Приговор Стерненко: основные требования активистов
- Немедленно освободить Сергея Стерненко.
- Обновить судебную систему и перезапустить Высший совет правосудия.
- Избрать новых членов судебных органов путем избрания на честном конкурсе.
Активисты зачитывают свои требования к власти: смотрите видео
Что еще требуют друзья, знакомые и сторонники Стерненко
- Также активисты дали неделю президенту Владимиру Зеленскому на увольнение Сергея Стерненка и анонсировали начало бессрочной акции протеста 9 марта.
У Зеленского есть неделя, чтобы освободить Стерненко. Мы призываем всех прийти. 9 марта объявляем акцию бессрочной,
– подчеркнули организаторы.
- Кроме того, требуют у президента Владимира Зеленского пересмотра поданных им в Верховную Раду законопроектов о реформировании судебной системы и внесении в них правок. О необходимости этого ранее заявляли международные партнеры.
"Мы обращаемся к президенту Зеленскому. Сегодня акция была мирной, но мы требуем, чтобы вы не только услышали людей на улице и отреагировали на это, но и немедленно приняли все меры, чтобы были восстановлены произвольно нарушенные права Сергея Стерненко и других политзаключенных", – отметили организаторы акции в сообщении в телеграмме.
- По их словам, если глава государства их не услышит, акция 27 февраля под Офисом Президента и генпрокурора может стать последней мирной.
"Попытка играть по их правилам судопроизводства – это попытка усадить нас за стол с наперсточниками.
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Другие подробности
Народная избранница от "Голоса" Александра Устинова также передала требования активистов:
- перевести Сергея Стерненко в СИЗО Киева, потому что в Одессе на него совершали 3 нападения, эти нападения имели целью убить его. Сейчас его жизнь под опасностью.
- начать судебную реформу, чтобы обеспечить справедливый суд для узников Зеленского, в частности Стерненко и Антоненко. Говорили "придет весна – будем сажать", но не тех посадили, не коррупционеров, а активистов, волонтеров с проукраинской позицией.
- отставка Ирины Венедиктовой с поста генпрокурора. Ведь именно руками этого человека и через его прокуроров, к сожалению, были сфабрикованы дела.
Нам нужна реформа и полиции, и судов, и прокуратуры. Но мы понимаем, что главного нет в стране – это справедливости. Что касается судебной реформы, я хочу, чтобы все понимали, что президент единственный человек в стране, который может подать закон О судебной реформе. Те законопроекты от Зеленского, за которые проголосовали и сейчас лежат в парламенте, это фейк, а не судебная реформа,
– подчеркнула депутат.
По ее словам, для того, чтобы провести судебную реформу, надо прежде всего очистить те органы, которые занимаются судьями, – Высший совет правосудия и Высшую квалификационную комиссию судей. Если эти органы будут очищенными и отбор будет осуществляться на прозрачных условиях, тогда это поможет очистить систему.
На чем еще отмечали активисты
Адвокат Андрей Писаренко отметил, что "попытка играть по их правилам судопроизводства – это попытка посадить нас за стол с наперсткарями"
Если да, то мы эту игру сразу проигрываем. Не нужно играть по правилам власти – нужно менять правила игры", – подчеркнул юрист.
Он добавил, "власть изначально политизировала дело, когда назначила Венедиктову" генпрокурором.
"Если помните, она сразу сказала, что подозрение Стерненко в любом случае будет вынесено. Это даже не политическое дело – это политическая война. Нас заставляют говорить о процессуальном деле Стерненко, чтобы не говорили о право-политической войне", – отметил он.
Обратите внимание Когда есть труп – человека сперва задерживают – а потом разбираются, – Венедиктова о деле Стерненко
Приговор Сергею Стерненко: главное
- 23 февраля в Одессе состоялся суд над активистом Сергеем Стерненко. Его обвинили в якобы похищении депутата Сергея Щербича с целью завладеть его деньгами. Речь идет о 300 гривен.
- Суд Стерненка признал виновным и приговорил к 7,3 года лишения свободы с конфискацией половины имущества.
- Сам Стерненко ранее заявлял, что все дело базируется лишь на показаниях Щербича. Активист считает, что приговор против него является политически мотивированным решением, которое продиктовали судьи.
- После оглашения приговора украинцы начали выходить на улицы с протестами. Вечером 23 февраля митинговали в более 20 городах Украины, а также в польской Варшаве.
- Самая горячая и масштабная акция прошла под офисом Президента на Банковой в Киеве.
- Во время нее возникли столкновения, в результате которых пострадали примерно 40 человек – по меньшей мере 10 активистов и 27 правоохранителей.
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