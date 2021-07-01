Аэропорты Львова и Одессы тоже задерживают рейсы в Анталию

Аэропорт "Борисполь" 1 июля сообщил, что задерживает рейсы в Анталию. Аналогичная ситуация в аэропорте Львова и Одессы.

По информации аэропорта "Борисполь" рейсы переносят из-за отсутствия разрешения со стороны Турции.

К теме В аэропорту "Борисполь" задерживаются 5 рейсов в Анталию

Задерживают рейсы во Львове и Одессе

Из Львова PS 5361 МАУ не выполнил запланированный вылет в 05:00 часов.



Рейс в аэропорту Львова задерживают / Скриншот с сайта аэропорта

Из Одессы не отправился рейс PS 5361 5354. Его с 10:30 часов перенесли на 16:40.



Рейс в аэропорту Одессы также задерживают / Скриншот с сайта аэропорта

Путешествия в Турцию: что известно

С 1 июня Турция возобновила обязательные ПЦР-тесты для украинцев, хоть и отменила их 17 мая.

Также 29 июня украинцев, которые едут в Турцию предупреждали об аномальной жаре.

Кстати, в аэропорту Львова сказали, что это рейс авиакомпании МАУ и посоветовали подробно узнавать у них. Ведь в аэропорту пока "не обладают информацией".