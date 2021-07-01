Аэропорты Львова и Одессы тоже задерживают рейсы в Анталию
1 июля 2021 , 09:36Читати новину українською
Источник:24 канал
Аэропорт "Борисполь" 1 июля сообщил, что задерживает рейсы в Анталию. Аналогичная ситуация в аэропорте Львова и Одессы.
По информации аэропорта "Борисполь" рейсы переносят из-за отсутствия разрешения со стороны Турции.
К теме В аэропорту "Борисполь" задерживаются 5 рейсов в Анталию
Задерживают рейсы во Львове и Одессе
Из Львова PS 5361 МАУ не выполнил запланированный вылет в 05:00 часов.
Рейс в аэропорту Львова задерживают / Скриншот с сайта аэропорта
Из Одессы не отправился рейс PS 5361 5354. Его с 10:30 часов перенесли на 16:40.
Рейс в аэропорту Одессы также задерживают / Скриншот с сайта аэропорта