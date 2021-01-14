Во время зимних праздников в аэропортах "Борисполь" и "Киев" таможенники обнаружили незадекларированные часы с бриллиантами и старинные монеты из чистого золота и серебра. Драгоценности работники таможни изъяли до решения суда.

На лиц, у которых обнаружили драгоценные вещи, составили протоколы о нарушении таможенных правил. Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы.

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Что известно о часах

Это новые женские швейцарские наручные часы "ROLEX" и "ULYSSE NARDIN".

Их таможенники обнаружили в ручной клади гражданина Армении, который прибыл в Украину через аэропорт "Борисполь" авиарейсом из Еревана.

С помощью детектора драгоценных камней и анализатора элементного состава работники таможни определили, что часы изготовлены из золота и украшены бриллиантами.

Обе пары часов вообще стоят более 1,5 миллиона гривен.

Письменной декларации мужчина не заполнял, за консультацией к таможенникам в начале обзора не обращался.

Поскольку часы ввозились с нарушением действующих норм, Киевской таможней драгоценности изъяты до решения суда,

– говорится в сообщении таможенников.

Обратите внимание! В соответствии с действующими нормами, установленными для авиационных пунктов пропуска, через "зеленый коридор" можно беспрепятственно ввозить безакцизные товары стоимостью до 1000 евро.



В аэропорту "Борисполь" таможенники обнаружили золотые часы с бриллиантами / Фото Гостаможслужбы

Что еще обнаружили таможенники

Через аэропорт "Киев" в Кельн украинка пыталась вывезти золотую монету "15 рублей" 1897 года, серебряный "1 рубль" 1896 года и также серебряный рубль 1924 года.

Монеты таможенники обнаружили на сканере во время проверки багажа авиапасажиркы.

На момент прохождения таможенного контроля разрешительных документов их вывоз у женщины не было, письменной таможенной декларации она тоже не заполняла.

Монеты работники таможни изъяли до решения суда.

Экспертиза должна установить их культурную и историческую ценность.



В аэропорту "Киев" таможенники обнаружили старинные монеты из серебра и золота / Фото Гостаможслужбы