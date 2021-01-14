В аэропортах Киева таможенники изъяли золотые часы с бриллиантами и старинные монеты: фото
Во время зимних праздников в аэропортах "Борисполь" и "Киев" таможенники обнаружили незадекларированные часы с бриллиантами и старинные монеты из чистого золота и серебра. Драгоценности работники таможни изъяли до решения суда.
На лиц, у которых обнаружили драгоценные вещи, составили протоколы о нарушении таможенных правил. Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы.
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Что известно о часах
- Это новые женские швейцарские наручные часы "ROLEX" и "ULYSSE NARDIN".
- Их таможенники обнаружили в ручной клади гражданина Армении, который прибыл в Украину через аэропорт "Борисполь" авиарейсом из Еревана.
- С помощью детектора драгоценных камней и анализатора элементного состава работники таможни определили, что часы изготовлены из золота и украшены бриллиантами.
- Обе пары часов вообще стоят более 1,5 миллиона гривен.
- Письменной декларации мужчина не заполнял, за консультацией к таможенникам в начале обзора не обращался.
Поскольку часы ввозились с нарушением действующих норм, Киевской таможней драгоценности изъяты до решения суда,
– говорится в сообщении таможенников.
В аэропорту "Борисполь" таможенники обнаружили золотые часы с бриллиантами / Фото Гостаможслужбы
Что еще обнаружили таможенники
- Через аэропорт "Киев" в Кельн украинка пыталась вывезти золотую монету "15 рублей" 1897 года, серебряный "1 рубль" 1896 года и также серебряный рубль 1924 года.
- Монеты таможенники обнаружили на сканере во время проверки багажа авиапасажиркы.
- На момент прохождения таможенного контроля разрешительных документов их вывоз у женщины не было, письменной таможенной декларации она тоже не заполняла.
- Монеты работники таможни изъяли до решения суда.
- Экспертиза должна установить их культурную и историческую ценность.
В аэропорту "Киев" таможенники обнаружили старинные монеты из серебра и золота / Фото Гостаможслужбы
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