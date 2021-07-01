Аэропорт "Одесса" закроют на 1 сутки: назвали причину

1 июля 2021 , 15:24
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Международный аэропорт "Одесса"

На полтора суток прекратит функционирование Одесский аэропорт. Это необходимо, чтобы подготовить новую взлетную полосу, которую недавно там построили.

Об этом сообщили 1 июля. Аэропорт "Одесса" не будет принимать и отправлять рейсы с полуночи 15 июля.

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Сколько будут закрыты

На странице аэропорта сообщили, что уже прошли все сертификационные процедуры для начала эксплуатации новой взлетно-посадочной полосы.

Ее будут готовить к эксплуатации и проводить последние проверки. Поэтому работать аэропорт начнет через 36 часов после остановки – в 12 часов 16 июля.

Что известно о новой полосе

  • Укринформ сообщает, что длина новой взлетно-посадочной полосы будет достигать 2 800 метров.
  • А шириной она будет 45 метров.
  • Покрытие полосы имеет толщину примерно 105 сантиметров, из которых 40 – "тяжелый бетон".
  • Это обновление позволит аэропорту принимать почти в 2 раза больше международных рейсов.
  • Также там будет стоянка для самолетов класса D.
  • В частности, говорится о таких моделях: Boeing 757, 767, Airbus A300 и A310.
Обратите внимание! В международном аэропорту "Днепропетровск" в марте начали строить первую очередь нового аэродромного комплекса. Строительство планируют закончить за 3 года. Там также строят новую взлетную полосу длиной 3,2 километра.

 

Автор: Олександр Марчак