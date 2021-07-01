Аэропорт "Одесса" закроют на 1 сутки: назвали причину
1 июля 2021 , 15:24Читати новину українською
Источник:Международный аэропорт "Одесса"
На полтора суток прекратит функционирование Одесский аэропорт. Это необходимо, чтобы подготовить новую взлетную полосу, которую недавно там построили.
Об этом сообщили 1 июля. Аэропорт "Одесса" не будет принимать и отправлять рейсы с полуночи 15 июля.
Актуально Причастна Россия: причины массовой задержки рейсов в Турцию
Сколько будут закрыты
На странице аэропорта сообщили, что уже прошли все сертификационные процедуры для начала эксплуатации новой взлетно-посадочной полосы.
Ее будут готовить к эксплуатации и проводить последние проверки. Поэтому работать аэропорт начнет через 36 часов после остановки – в 12 часов 16 июля.
Что известно о новой полосе
- Укринформ сообщает, что длина новой взлетно-посадочной полосы будет достигать 2 800 метров.
- А шириной она будет 45 метров.
- Покрытие полосы имеет толщину примерно 105 сантиметров, из которых 40 – "тяжелый бетон".
- Это обновление позволит аэропорту принимать почти в 2 раза больше международных рейсов.
- Также там будет стоянка для самолетов класса D.
- В частности, говорится о таких моделях: Boeing 757, 767, Airbus A300 и A310.