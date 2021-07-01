Об этом сообщили 1 июля. Аэропорт "Одесса" не будет принимать и отправлять рейсы с полуночи 15 июля.

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Сколько будут закрыты

На странице аэропорта сообщили, что уже прошли все сертификационные процедуры для начала эксплуатации новой взлетно-посадочной полосы.

Ее будут готовить к эксплуатации и проводить последние проверки. Поэтому работать аэропорт начнет через 36 часов после остановки – в 12 часов 16 июля.

Что известно о новой полосе

Укринформ сообщает, что длина новой взлетно-посадочной полосы будет достигать 2 800 метров.

А шириной она будет 45 метров.

Покрытие полосы имеет толщину примерно 105 сантиметров, из которых 40 – "тяжелый бетон".

Это обновление позволит аэропорту принимать почти в 2 раза больше международных рейсов.

Также там будет стоянка для самолетов класса D.

В частности, говорится о таких моделях: Boeing 757, 767, Airbus A300 и A310.