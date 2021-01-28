Тендерные торги на закупку работ по строительству нового аэродрома в международном аэропорту Днепра выиграла компания экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова. Предложение "Альтис-Констракшн" было ниже лишь на 10 тысяч.

Источник: Интерфакс-Украина

Интересно, что ООО "Альтис-Констракшн" предложила на торгах сумму на 30,6% ниже той, которую рассчитали в проекте строительства.

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Кто принял участие в тендерных торгах

Всего в аукционе приняли участие 7 компаний, из них 2 – иностранные, в частности, из Турции и Беларуси. В торгах участвовали компании:

"Ozaltin";

"СМТ №8";

"Ростдорстрой";

"Блэк Си Консорциум";

"Автомагистраль-Юг";

"Альтком";

"Альтис-Констракшн".

Три самых низких предложения

ООО "Альтис-Констракшн" предложил построить аэродром за 3 949 980 000 гривен.

ООО "Альтком" – за 3 949 990 000 гривен.

ООО "Автомагистраль-Юг" – за 3 950 000 000 гривен.

Что известно об "Альтис-Констракшн"

Конечным бенефициаром ООО "Альтис-Констракшн" является Александр Глимбовский. Об этом свидетельствуют данные реестра YouControl. Как сообщают некоторые СМИ, Глимбовский является тестем бывшего главы Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова, а его дочь – жена экс-фискала.

Что известно о строительстве аэродрома

В Днепровском аэропорту должны построить взлетно-посадочную полосу длиной 3,2 километра.

Согласно отчету государственной экспертизы, стоимость проекта составила 6,23 миллиарда гривен.

Ожидается, что полосу должны построить за 3 года.

В 2021 году правительство выделило на строительство аэродрома в Днепре 1,4 миллиарда гривен.

Обратите внимание! Подготовительные работы по строительству аэродрома в Днепре начались 16 сентября 2020 года. Их проводили государство и бизнес-структуры Александра Ярославского.