Тендер на строительство аэродрома в Днепре выиграла фирма тестя Насирова
Тендерные торги на закупку работ по строительству нового аэродрома в международном аэропорту Днепра выиграла компания экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова. Предложение "Альтис-Констракшн" было ниже лишь на 10 тысяч.
Источник: Интерфакс-Украина
Интересно, что ООО "Альтис-Констракшн" предложила на торгах сумму на 30,6% ниже той, которую рассчитали в проекте строительства.
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Кто принял участие в тендерных торгах
Всего в аукционе приняли участие 7 компаний, из них 2 – иностранные, в частности, из Турции и Беларуси. В торгах участвовали компании:
- "Ozaltin";
- "СМТ №8";
- "Ростдорстрой";
- "Блэк Си Консорциум";
- "Автомагистраль-Юг";
- "Альтком";
- "Альтис-Констракшн".
Три самых низких предложения
- ООО "Альтис-Констракшн" предложил построить аэродром за 3 949 980 000 гривен.
- ООО "Альтком" – за 3 949 990 000 гривен.
- ООО "Автомагистраль-Юг" – за 3 950 000 000 гривен.
Что известно об "Альтис-Констракшн"
Конечным бенефициаром ООО "Альтис-Констракшн" является Александр Глимбовский. Об этом свидетельствуют данные реестра YouControl. Как сообщают некоторые СМИ, Глимбовский является тестем бывшего главы Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова, а его дочь – жена экс-фискала.
Что известно о строительстве аэродрома
- В Днепровском аэропорту должны построить взлетно-посадочную полосу длиной 3,2 километра.
- Согласно отчету государственной экспертизы, стоимость проекта составила 6,23 миллиарда гривен.
- Ожидается, что полосу должны построить за 3 года.
- В 2021 году правительство выделило на строительство аэродрома в Днепре 1,4 миллиарда гривен.
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