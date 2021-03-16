Сначала украинцы за свои деньги удерживали олигархов. Теперь начинают удерживать их детей. Дамир Ахметов, сын олигарха Рината Ахметова, купил дворец в Швейцарии за 2 миллиарда гривен. Это деньги, которые должна была получить Украина.

Маєток Ахметова у Швейцарії

У грудні 2020 року в респектабельному передмісті Женеви Везена з'явився новий мешканець. Він виклав астрономічну, за українськими мірками, суму 60 мільйонів франків, тобто 2 мільярди гривень, щоби стати частиною громади та оселитися на березі Женевського озера.

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Причому ця молода людина ніколи не мала самостійного бізнесу, а лише долучилася до органів управління олігархічної імперії. Її протягом останніх уже чверть століття за допомогою лобізму та політичних преференцій створює його батько, найбагатший українець Рінат Ахметов.

Українцем, який купив будинок у Женеві, є Дамір Ахметов, 32 річний син головного олігарха найбіднішої країни Європи Ріната Ахметова.

Увага! Згідно з записами в публічному земельному реєстрі, будинок розташований за адресою Chemin de Botterel 5, 1222 Vésenaz, Switzerland. Це приватна вулиця.

Що відомо про придбані землі

Загалом Ахметов-молодший придбав 2 будинки з ділянками – розкішну віллу та менший будинок поряд. Сумарно – 76 соток найдорожчої швейцарської землі на березі озера.



Вілла Ахметова у Швейцарії / Фото "Української правди"

Продавцем женевського палацу є Мансур Акрам Одже – французький підприємець, який народився в Саудівській Аравії. Він є співвласником імперії TAG та команди McLaren Formula One, входить до списку 100 найвпливовіших арабів світу.

Приватна територія

Швейцарське гніздечко Ахметова-молодшого розташоване в безпосередній близькості від Женевського озера. На вході в цей провулок написано, що він приватний.

На повороті до будинку Ахметова стоїть машина охорони зі людьми всередині. Сам будинок обвішаний відеокамерами.

Що відомо про Даміра Ахметова

Дамір Ахметов є старшим сином Ріната Ахметова.



Оліграх Ахметов із синами, Дамір – справа / Фото Glavred

Він залишив Україну ще в 10-річному віці, навчався у Швейцарії та Британії.

Входить до наглядових рад компаній свого батька в енергетиці та металургії ДТЕК та Метінвест.

Він ніколи не займався самостійним бізнесом, а лише слідував прокладеною батьком дорогою до керівних органів його компаній, адже за межами України Ахметов-старший не має жодного значущого бізнесу, а олігархічний вплив дозволив йому "сколотити" мільярдні статки.

Довідка. Згідно з даними сайту Forbes, капітал Ріната Ахметова становить 7,6 мільярда доларів.

Що ще є у власності Ахметова за кордоном

► Попередні придбання Ахметова також вражали своїми цінниками. Він є власником найдорожчої на момент продажу квартири у світі, розташованої на трьох останніх поверхах житлового комплексу One Hyde Park в Лондоні. За неї він заплатив 220 мільйонів доларів, і ще мінімум 60 мільйонів пішло на її облаштування.



Найелітніший житловий комплекс Лондона One Hyde Park / фото Deutsche Welle

► Також Ахметов купив палац бельгійського кровожерливого короля Леопольда II на Лазуровому узбережжі Франції в місті Сен Жан Кап Ферра. За неї він заплатив 200 мільйонів євро виробнику алкогольних напоїв Кампарі.



Ахметов купив особняк Villa Les Cedres / Фото The Sun

► Також у неафішованій власності Ахметова є ділянка з будинком на французькому гірськолижному курорті Куршавель на найпрестижнішій висоті 1850 метрів.

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► Тепер цю колекцію нерухомості поповнила вілла у Швейцарії за 60 мільйонів франків.

Бізнес-модель Ахметова призведе до деградації Укрзалізниці

Бізнес-модель Ахметова відповідає базовим принципам побудови українських олігархічних кланів – приватизація доходів та націоналізація збитків.

Як член наглядової ради Укрзалізниці, я на власні очі бачу, як ця модель призводить до деградації національного залізничного перевізника.

Ахметов є основним клієнтом компанії, використовуючи її для перевезення основного джерела його багатства – залізної руди до українських портів, звідки вона їде по цілому світу.

Надприбутки Ахметова формуються коштом не лише сміхотворної ренти за видобуток залізної руди. Щоби продати руду на світових ринках, вона везеться в українські морські порти по коліях Укрзалізниці.



Транспортування руди – збиткове / Фото cargo-ukraine.com

Тарифи на транспортування залізної руди не покривають собівартості – кожна тонна везеться зі збитком мінус 19 % для Укрзалізниці.

З території України на територію сусідніх країн Словаччина та Польща заходять абсолютно ті самі колії в тій самій ширині, які ведуть на металургійні заводи в Катовіце та Кошице.

Але щойно вагон перетинає кордон, як тариф на транспортування руди збільшується:

у Польщі – у 2,5 раза;

у Словаччині – у 4 з гаком рази.

Причиною такої несправедливості є радянський спадок з обрахунку тарифів, який є вигідний Ахметову.

Будь-які спроби Міністерства інфраструктури підвищити їх для експортерів залізної руди наштовхуються на спротив металургійного лобі, головним із яких є Ахметов, що контролює депутатів та куплених експертів.

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Скільки втрачає Укрзалізниця щороку

Абсурдність правил гри досягають нечуваних масштабів, адже в Україні діють різні тарифи навіть для порожніх вагонів – і вагон після залізної руди їде дешевше, ніж після зерна.

Цей тариф також не покриває собівартості. Сумарно через несправедливо низькі тарифи на перевезення залізної руди Укрзалізниця втрачає щороку 8 мільярдів гривень.

До прикладу. У масштабах державної компанії це астрономічна цифра, що є еквівалентом суми, достатньої для закупівлі 250 пасажирських вагонів.

Іншими словам, надприбутки родини Ахметова, що потім монетизуються у швейцарських, англійських та французьких розкошах, беруть витоки зі знекровлених українських підприємств.

Вплив на енергетику

При чому не тільки в галузі металургії, але також енергетики. Тут Ахметов у часи президентства свого соратника Януковича за безцінь скупив теплові електростанції. А в часи президента Порошенка нажився на формулі "Роттердам+", збитки від якої НАБУ обраховує в розмірі 40 мільярдів гривень.

Будь-які спроби поміняти правила гри наштовхуються на саботаж чиновників. Так, кримінальна справа про Роттердам плюс цілеспрямовано розвалюється.

Чиновники заблокували підняття тарифів на УЗ

Перший крок до підняття тарифів на перевезення по залізниці заблокували – не вдалося реалізувати ініціативу підвищити тариф хоча б для порожніх вагонів після залізної руди.

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У результаті, чиновники пристали на бік Ахметова, залишили в злиднях державну компанію. А це ганебне своє рішення пояснили "бажанням захистити бізнес під час кризи".

Так, за підсумками 2020 року показник фінансового добробуту компанії – EBITDA – склала 2,2 мільярда доларів, майже вдвічі більше, ніж у 2019 році. При чому Укрзалізниця не має навіть права голосу в комітеті з питань логістики Європейської бізнес-асоціації, який виступає регулярним лобістом проти підвищення тарифів.

Довідка. EBITDA – аналітичний показник, що дорівнює обсягу прибутку до вирахування витрат за відсотками, сплати податків та амортизаційних відрахувань.

Знаєте, яка причина, чому в комітет не допускають Укрзалізницю? Бо інші члени комітету, пов'язані з Ахметовим, виступають проти.

Вагони УЗ передали приватній компанії Ахметова

При чому Укрзалізниця є донором Ахметова не тільки в частині дешевих перевезень, але й передачі вагонів до його приватної компанії "Лемтранс". Це сталося в часи першого прем'єрства Віктора Януковича. Ще один приклад безславної здачі інтересів держави на користь олігарха.

Так, за минулий рік компанія отримала збитків на 12 мільярдів гривень, а родина Ахметова купила будинок за еквівалент 2 мільярдів гривень у Швейцарії.

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Як член наглядової ради Укрзалізниці, я домігся окремої інструкції правлінню ініціювати підвищення тарифів на перевезення залізної руди. І будь-яке скиглення про недоречність цього кроку виглядає жалюгідно. Нове придбання Ахметова на березі Женевського озера тому є доказом.