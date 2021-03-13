Руслан Хомчак уверен, что вооруженная агрессия России на Донбассе является основной угрозой не только для безопасности Украины. Он призвал страны НАТО серьезно отнестись к действиям Кремля.

Об этом Главнокомандующий ВСУ сказал во время телефонного разговора с главой Военного комитета Альянса сэром Стюартом Пичем. Генерал-полковник также проинформировал главного маршала авиации о текущей ситуации в зоне ООС.

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Вооруженная агрессия россии на Донбассе является основной угрозой не только для Украины и ее национальной безопасности, а для безопасности и стабильности всех стран Альянса,

– подчеркнул Руслан Хомчак.

Уделили внимание военному сотрудничеству

Особое внимание офицеры уделили дальнейшему развитию военного сотрудничества между Украиной и НАТО.

Сэр Стюарт Пич отметил прогресс, которого достигли наши Вооруженные силы. Главный маршал авиации заверил, что Альянс будет продолжать находить дальнейшие пути оказания необходимой помощи украинской армии.

Главнокомандующий ВСУ поблагодарил за поддержку и отметил, что диалог с НАТО сохраняет положительную динамику.

Обратите внимание! В июне 2020 года Украина приобрела статус партнера с расширенными возможностями НАТО.

О чем говорили офицеры

Стороны также обсудили вопросы противодействия распространению COVID-19. Руслан Хомчак рассказал о начале мероприятий вакцинации личного состава Вооруженных сил.

Наконец военные договорились координировать дальнейшие совместные усилия по углублению сотрудничества между Альянсом и Украиной в рамках Программы расширенных возможностей НАТО.

В том числе и во время очередного заседания Военного комитета альянса с нашим государством в марте 2021 года в Брюсселе.

К слову Украина должна быть в НАТО, – Кравчук