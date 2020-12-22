Военные преступления России в Крыму и на Донбассе: при каком условии Украина получит компенсацию
Украина может обратиться в Международный уголовный суд по выплате компенсаций Россией за военные преступления на Донбассе и в Крыму. Но это произойдет только после ратификации Римского статута. Пока официальный Киев только является подписантом документа, однако так его и не ратифицировал.
Когда Украина обратится в Международный суд относительно компенсации от России за военные преступления
Как напомнил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, суд в Гааге принял решение о начале официального расследования по военным преступлениям и преступлениям против человечности на востоке Украины и в Крыму. Об этом Резников заявил в комментарии Суспільному.
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"Предварительное изучение позволило гаагским юристам выявить факты умышленных убийств, пыток, сексуального насилия, депортации, принудительного призыва местных жителей в армию страны-оккупанта и другие преступления, предусмотренные Римским статутом", – отметил он.
По словам вице-премьера, это означает, что есть субъект. То есть тот, кто несет ответственность, в частности, юридическую в международных институтах, когда люди будут обращаться за возмещением. Речь идет о стране-агрессоре России.
Но пока Украина не ратифицирует Римский статут, мы не можем просто подать заявление,
– констатировал Резников.
Что такое Римский статут?Это международный договор, который основал Международный уголовный суд. Его приняли на дипломатической конференции в Риме 17 июля 1998 года. А вступил документ в силу с 1 июля 2002 года. По состоянию на сентябрь 2019 года Римский статут подписали в целом 155 государств (Украина – 20 января 2000 года). Но ратифицировали лишь 122 страны.
Римский статут устанавливает четыре основных международных преступления – геноцид, преступления против человечности, военные преступления и преступления агрессии.
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Что известно об иске Украины в Гаагу
- Предварительное расследование по делу "Ситуация в Украине" по ходатайству Кабинета Министров Украины начали еще в апреле 2014 года.
- В 2015 году к делу добавили еще второе заявление правительства.
- Украина в своем иске просит расследовать военные преступления, которые продолжаются на территории государства со дня вторжения российской армии в Крым, то есть с 20 февраля 2014 года.
- Недавно Международный уголовный суд в Гааге согласился открыть дело после завершения предварительного расследования, которое длилось 7 лет.
- Кроме того, в конце ноября Европейский суд по правам человека присоединил к делу Украины против России иск Нидерландов по сбитию MH17. Такое решение затянет рассмотрение дела, но повысит шансы Украины.
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