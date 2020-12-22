Украина может обратиться в Международный уголовный суд по выплате компенсаций Россией за военные преступления на Донбассе и в Крыму. Но это произойдет только после ратификации Римского статута. Пока официальный Киев только является подписантом документа, однако так его и не ратифицировал.

Когда Украина обратится в Международный суд относительно компенсации от России за военные преступления

Как напомнил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, суд в Гааге принял решение о начале официального расследования по военным преступлениям и преступлениям против человечности на востоке Украины и в Крыму. Об этом Резников заявил в комментарии Суспільному.

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"Предварительное изучение позволило гаагским юристам выявить факты умышленных убийств, пыток, сексуального насилия, депортации, принудительного призыва местных жителей в армию страны-оккупанта и другие преступления, предусмотренные Римским статутом", – отметил он.

По словам вице-премьера, это означает, что есть субъект. То есть тот, кто несет ответственность, в частности, юридическую в международных институтах, когда люди будут обращаться за возмещением. Речь идет о стране-агрессоре России.

Но пока Украина не ратифицирует Римский статут, мы не можем просто подать заявление,

– констатировал Резников.

Что такое Римский статут? Это международный договор, который основал Международный уголовный суд. Его приняли на дипломатической конференции в Риме 17 июля 1998 года. А вступил документ в силу с 1 июля 2002 года. По состоянию на сентябрь 2019 года Римский статут подписали в целом 155 государств (Украина – 20 января 2000 года). Но ратифицировали лишь 122 страны.



Римский статут устанавливает четыре основных международных преступления – геноцид, преступления против человечности, военные преступления и преступления агрессии.

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