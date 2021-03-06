Жители Крыма в 2014 году поняли, что ситуация на полуострове очень серьезная, когда увидели военных с оружием и соответствующую технику. В то же время в переломный момент для страны, на помощь Киева мало кто ожидал.

Тогда в Крым посылали пакеты с медикаментами, продуктам и вещами для военных, то есть помогали организации Майдана. Об этом рассказала театральная режиссер и актриса Галина Джикаева.

К теме Крым вернем, не исключено, что военным путем, – режиссер Джикаева

Однако было ясно, что это просто человеческая поддержка, но не то, чтобы обеспечить территориальную целостность и не допустить оккупации Крыма, рассказала режиссер.

Я понимала, что такая агрессия нашего "доброго соседа" и ей никак нельзя было помешать,

– сказала Галина Джикаева.

По словам актрисы, тогда Крым никогда не видел такого количества мировых СМИ. Она добавила, что проукраинские активисты делали все возможное для того, чтобы показать и рассказать им как можно больше.

"Это все, что мы могли делать и, конечно, выходить на такие митинги, которые тоже показали ту картину, что Крым – не собирается в Россию. Не собирается сдаваться, потому что есть отпор, неприятие", – отметила Джикаева.

Галина Джикаева о сопротивлении в Крыму смотрите видео 24 канала

Как происходили митинги в Крыму

Театральная режиссер вспомнила, что в 2014 году на крымском полуострове происходили мирные акции протеста, никакой агрессии от людей не было.

Мы понимали, что против тяжелого вооружения и техники – ничего не можем противопоставить, еще и наши военные были заблокированы,

– сказала Галина Джикаева.

В то же время она рассказала, что в соцсетях тогда была организация "Женщины Крыма за движение", активисты которой собирались на митинги в местах, которые блокировали военные оккупанта – "зеленые человечки".

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Джикаева рассказала, что на митинг также выходили к зданию крымскотатарского телевидения – женщины с детьми защищали ATR. Активисты стояли под ATR вдоль дороги, одновременно – ехали колонны военной техники и показывали проукраинским митингующим средний палец, однако они – продолжали протестовать с украинской символикой.

Обратите внимание! 26 февраля 2021 года в Украине отметили День крымскотатарского сопротивления российской оккупации.