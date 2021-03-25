Агент НАБУ Шевченко связывает подозрение от СБУ с "Вагнергейтом"
Внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко назвал причину объявления ему подозрения от СБУ. По его словам, это связано с фильмом о якобы срыве спецоперации по вагнеровцам.
Источник:Цензор.нет
При чем тут "Вагнергейт"
Шевченко заявил, что давал интервью журналисту Христо Грозеву для его фильма о якобы срыве спецоперации. Вскоре после этого к агенту НАБУ пришли с обысками.
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Сейчас, сопоставив факты, я связываю это прежде всего с желанием дискредитировать "Вагнергейт". Как известно, я дал интервью журналисту Bellingcat Христо Грозеву для его фильма, и здесь такое странное совпадение ко мне прилетело,
– отметил Шевченко.
Подозреваемый об обысках у него дома
По его словам, в постановлении на обыск было указано, что ищут товары военного назначения.
"Следователь говорил, что они ищут у меня клистроны – это компоненты зенитно-ракетных комплексов С-300. Потом я узнал, что также обыски провели на госпредприятии "Укроборонсервис", куда вчера компания отгрузила 2 комплекта клистронов, и их изъяли. Еще обыски провели у бывшего заместителя директора "Укроборонпрома" генерала Стеценко, у главного инженера "Укроборонсервиса", – рассказал Шевченко.
В то же время он отметил, что подозрение ему объявили из-за совсем другого.
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В чем подозревают Шевченко
- СБУ прекратила деятельность частной военной компании, деятельность которой была направлена на угрозу безопасности Украины.
- По данным ведомства, в компанию входили более 150 человек. В то же время ее организаторами могли быть Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко. Им уже объявили подозрения в преступлении.
- Шевченко же заявил, что все обвинения безосновательны, а для того, чтобы это доказать, он готов пройти проверку на полиграфе.
Коротко о "Вагнергейте"
- Журналисты Bellingcat работают над документальным фильмом о возможном срыве операции по задержанию боевиков охранной фирмы "Вагнера" в Беларуси.
- По данным СМИ, украинские и иностранные спецслужбы планировали задержать вагнеровцев, однако якобы произошла утечка информации из Офиса Президента.
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