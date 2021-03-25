Внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко назвал причину объявления ему подозрения от СБУ. По его словам, это связано с фильмом о якобы срыве спецоперации по вагнеровцам.

При чем тут "Вагнергейт"

Шевченко заявил, что давал интервью журналисту Христо Грозеву для его фильма о якобы срыве спецоперации. Вскоре после этого к агенту НАБУ пришли с обысками.

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Сейчас, сопоставив факты, я связываю это прежде всего с желанием дискредитировать "Вагнергейт". Как известно, я дал интервью журналисту Bellingcat Христо Грозеву для его фильма, и здесь такое странное совпадение ко мне прилетело,

– отметил Шевченко.

Подозреваемый об обысках у него дома

По его словам, в постановлении на обыск было указано, что ищут товары военного назначения.

"Следователь говорил, что они ищут у меня клистроны – это компоненты зенитно-ракетных комплексов С-300. Потом я узнал, что также обыски провели на госпредприятии "Укроборонсервис", куда вчера компания отгрузила 2 комплекта клистронов, и их изъяли. Еще обыски провели у бывшего заместителя директора "Укроборонпрома" генерала Стеценко, у главного инженера "Укроборонсервиса", – рассказал Шевченко.

В то же время он отметил, что подозрение ему объявили из-за совсем другого.

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В чем подозревают Шевченко

СБУ прекратила деятельность частной военной компании, деятельность которой была направлена ​​на угрозу безопасности Украины.

По данным ведомства, в компанию входили более 150 человек. В то же время ее организаторами могли быть Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко. Им уже объявили подозрения в преступлении.

Шевченко же заявил, что все обвинения безосновательны, а для того, чтобы это доказать, он готов пройти проверку на полиграфе.

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