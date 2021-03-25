Позаштатний агент НАБУ Євген Шевченко назвав причину оголошення йому підозри від СБУ. За його словами, це пов'язано із фільмом про нібито зрив спецоперації з вагнерівцями.

До чого тут "Вагнергейт"

Шевченко заявив, що давав інтерв'ю журналісту Христо Грозєву для його фільму про нібито зрив спецоперації. Невдовзі після цього до агента НАБУ прийшли з обшуками.

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Зараз, зіставивши факти, я пов'язую це перш за все з бажанням дискредитувати "Вагнергейт". Як відомо, я дав інтерв'ю журналісту Bellingcat Христо Грозєву для його фільму, і тут такий дивний збіг до мене прилетіло,

– наголосив Шевченко.

Підозрюваний про обшуки у нього вдома

За його словами, у постанові на обшук було зазначено, що шукають товари військового призначення.

"Слідчий говорив, що вони шукають у мене клістрони – це компоненти зенітно-ракетних комплексів С-300. Потім я дізнався, що також обшуки провели на держпідприємстві "Укроборонсервіс", куди вчора компанія відвантажила 2 комплекти клістронів, і їх вилучили. Ще обшуки провели у колишнього заступника директора "Укроборонпрому" генерала Стеценка, у головного інженера "Укроборонсервісу", – розповів Шевченко.

Водночас він зазначив, що підозра йому оголосили через зовсім інше.

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У чому підозрюють Шевченка

СБУ припинала діяльність приватної військової компанії, діяльність якої була спрямована на загрозу безпеці України.

За даними відомства, до компанії входили понад 150 людей. Водночас її організаторами могли бути Шевченко та екснардеп Семен Семенченко. Їм вже оголосили підозри у злочині.

Шевченко ж заявив, що всі звинувачення безпідставні, а для того, щоб це довести, він готовий пройти перевірку на поліграфі.

Коротко про "Вагнергейт"