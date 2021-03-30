Служба безопасности Украины 24 марта сообщило о разоблачении агента КГБ Беларуси, что шпионил в Украине. Белорусские СМИ взамен утверждают, что он сам сдался СБУ.

Работа агента КГБ в Украине

Согласно материалам дела, гражданин Беларуси работал заместителем директора днепровской компании "МК Гранд Плюс". В 2019 году он дал согласие шпионить для КГБ Беларуси.

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Он должен был создать сеть для сбора информации, составляющей государственную тайну Украины и интерес для белорусских спецслужб.

В января 2020 года мужчина пытался завербовать офицера Луцкого пограничного отряда, у которого есть информация, интересующая белорусский КГБ.

Самой интересной была информация об украинских правоохранителей, а также работников Государственной пограничной службы Украины.

Оправдание для шпиона

Согласно материалам уголовного дела, агент КГБ сам сдался Службе безопасности Украины. Учитывая этот факт, суд освободил его от уголовной ответственности.

Кроме того, шпион рассказал украинской спецслужбе том, как его завербовали, и передал все материалы этого дела.