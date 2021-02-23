Сергея Стерненко приговорили к 7 годам заключения и сразу после оглашения приговора забрали в Одесское СИЗО. Защитники требуют, чтобы Стерненко перевели в Киевский следственный изолятор.

Адвокаты отмечают: пребывание в Одессе может нести реальную угрозу для Сергея Стерненко. Все из-за того, что за предыдущими нападениями на него, по словам защитников, стоят силовики Одесской области.

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Как неоднократно отмечалось, за нападением на украинского активиста Сергея Стерненко стояли представители правоохранительных органов города Одессы. Именно поэтому пребывание Сергея в Одесском СИЗО, куда его доставили после оглашения приговора, несет реальную угрозу его жизни и здоровью,

– говорится в заявлении адвокатской группы "Миллер".

Адвокат Стерненко Маси Найем уже подал соответствующее заявление на имя руководителя Одесского СИЗО Сергея Чишкалы.

Право на перевод возможно и предусмотрено приказом Минюста. На рассмотрение такого заявления закон отводит 3 дня.

Как отмечают адвокаты, аналогичные заявления с просьбой перевода направят народные депутаты:

Соломия Бобровская

Гео Лерос

Дмитрий Гурин

Игорь Васильев

Дмитрий Наталуха

Виктория Сюмар

Егор Чернев.

Важно. В поддержку Стерненко 23 февраля активисты анонсировали масштабные акции протеста в разных городах Украины.

Где состоятся акции в поддержку Стерненко / Инфографика 24 канала

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