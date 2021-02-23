Адвокаты требуют перевести Стерненко в СИЗО в Киеве
Сергея Стерненко приговорили к 7 годам заключения и сразу после оглашения приговора забрали в Одесское СИЗО. Защитники требуют, чтобы Стерненко перевели в Киевский следственный изолятор.
Источник:Фейсбук юридической компании Миллер
Адвокаты отмечают: пребывание в Одессе может нести реальную угрозу для Сергея Стерненко. Все из-за того, что за предыдущими нападениями на него, по словам защитников, стоят силовики Одесской области.
Важно Сергея Стерненко осудили на 7 лет: что известно об активисте
Как неоднократно отмечалось, за нападением на украинского активиста Сергея Стерненко стояли представители правоохранительных органов города Одессы. Именно поэтому пребывание Сергея в Одесском СИЗО, куда его доставили после оглашения приговора, несет реальную угрозу его жизни и здоровью,
– говорится в заявлении адвокатской группы "Миллер".
Адвокат Стерненко Маси Найем уже подал соответствующее заявление на имя руководителя Одесского СИЗО Сергея Чишкалы.
Право на перевод возможно и предусмотрено приказом Минюста. На рассмотрение такого заявления закон отводит 3 дня.
Как отмечают адвокаты, аналогичные заявления с просьбой перевода направят народные депутаты:
- Соломия Бобровская
- Гео Лерос
- Дмитрий Гурин
- Игорь Васильев
- Дмитрий Наталуха
- Виктория Сюмар
- Егор Чернев.
Где состоятся акции в поддержку Стерненко / Инфографика 24 канала
Стерненко осудили: что нужно знать
- Приморский суд Одессы приговорил Сергея Стерненко к 7 годам 3 месяцам лишения свободы.
- Дело касается похищения экс-дупутута Коминтерновского райсовета Сергея Щербича и попытки завладеть его деньгами – это 300 гривен, которые были на банковской карте.
- Стерненко якобы с напарником пригласили его на встречу, били и пытали, требуя отказаться от депутатского мандата. События происходили в 2015 году, а дело расследовали 5 лет.
- Также Стерненко вменяют незаконное владение оружием.
- Сам Стерненко убежден, что дело политизировано. Ведь все оно базируется лишь на показаниях Щербича. Которого на заседаниях суда по делу не было.
- При том Щербич, по свидетельству одесских активистов, в дни Революции Достоинства был активным деятелем "антимайдана", руководил "титушками" и был членом пророссийской партии "Родина".
- Активисты в поддержку Стерненко уже анонсировали масштабные акции протеста в разных городах Украины.
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