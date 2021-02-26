Защитники Сергея Стерненко рассказали, что прокуроры не объяснили, почему не пригласили в суд якобы "свидетеля" по делу их подзащитного. Адвокаты поставили под сомнение наличие видеодоказательств преступления и способность потерпевшего опознать оружие, из которого в него стреляли.

Об этом адвокаты Стерненко рассказали на совместном брифинге. Защищают активиста Маси Найем, Андрей Писаренко, Виталий Коломиец, Николай Ореховский, Вадим Оксюта.

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Маси Найем рассказал, что, по версии следствия, один из обвиняемых якобы позвонил потерпевшему и они договорились о встрече на АЗС в селе Фонтанка.

Свидетель не пришел в суд

Там потерпевший якобы сел на заднее сиденье авто, где к нему подсели 2 человека,

– добавил Найем.

Адвокат напомнил, что через 1 день после этого провели следственный эксперимент. Тогда свидетельствовал человек, которого прокуроры почему-то не вызвали на допрос. "Прокурор вчера (25 февраля – 24 канал) не смог объяснить, почему они отказались вызвать своего свидетеля в суд", – добавил защитник.

Видеодоказательств преступления нет

Найем обратил внимание, что украинские АЗС оборудованы камерами видеонаблюдения, поэтому он удивляется, что видео до сих пор не обнародовали.

Возможно, видео есть, но фиксации события нет,

– уточнил адвокат.

"Неустановленных лиц" не ищут

Кроме того, пока не установили ни авто, ни место, куда якобы следовали похитители и потерпевший. Ничего неизвестно также о других фигурантах дела – "неустановленных лицах".

Писаренко заявил, что материалы в отношении этих людей не выделили в отдельное производство, их даже не искали.

Прокурор признал, что материалы по неустановленным лицам не расследуются вообще,

– подчеркнул Писаренко.

Он высказал предположение, что целью уголовного производства было заключение Стерненко.

Сомнения относительно опознания оружия

Также неточности касаются пули и пистолета, из которого якобы стрелял Стерненко. Адвокаты не понимают, как подозреваемый сумел идентифицировать это оружие. Писаренко отметил, что неизвестно, как удалось идентифицировать "конвейерный пистолет черного цвета и стандартного размера".

Брифинг адвокатов Стерненко: смотрите видео

Что известно о приговоре Стерненко: основное

Приморский суд Одессы 23 февраля приговорил Стерненко к 7 годам и 3 месяцам заключения за якобы похищение человека ради 300 гривен. После этого по всей стране вспыхнули масштабные протесты в поддержку Стерненко.

Активист называет это дело политически мотивированным. Сторона защиты намерена обжаловать решение в апелляционном суде.



Что известно о приговоре Стерненко / Инфографика 24 канала