Адвокаты Шария прибыли в СБУ, где должен был состояться допрос скандального блогера
Защитники Анатолия Шария пришли в Службу безопасности Украины, где 22 февраля должен был состояться допрос пророссийского блогера. Адвокаты заявили, что у их подзащитного нет статуса подозреваемого.
Источник:Телеграм-канал PavlovskyNews
Валентин Рыбин отметил, что СБУ знает, где находится Шарий, поэтому должна направить подозрение через правоохранительные органы Испании.
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Что говорит защита Шария
Рыбин также заявил, что текст подозрения Шарию пока никто не видел.
У Анатолия Шария статус беженца, а дело против него политическое и в соответствии с международной конвенцией выдача блогера Украине невозможна,
– добавил адвокат.
Защитники пророссийского блогера теперь ожидают досудебного расследования и заочного осуждения их подопечного.
Из-за неявки Шария СБУ назначила следующий его допрос на 25 февраля, 11:00. Копию подозрения адвокатам так и не предоставили.
Подозрение Шарию: что известно
- Служба безопасности Украины объявила о подозрении Анатолию Шарию. Одна статья касается государственной измены, другая – нарушения равноправия людей в отношении их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений.
- Впоследствии блогер опроверг эту информацию, заявив, что подозрение и повестку о вызове на допрос он якобы не получал. Кроме того, Шарий убежден, что все дела против него – политические.
- Ранее СМИ писали, что блогера объявят в розыск, если он не явится на допрос в СБУ 22 февраля.
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