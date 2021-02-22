Защитники Анатолия Шария пришли в Службу безопасности Украины, где 22 февраля должен был состояться допрос пророссийского блогера. Адвокаты заявили, что у их подзащитного нет статуса подозреваемого.

Валентин Рыбин отметил, что СБУ знает, где находится Шарий, поэтому должна направить подозрение через правоохранительные органы Испании.

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Что говорит защита Шария

Рыбин также заявил, что текст подозрения Шарию пока никто не видел.

У Анатолия Шария статус беженца, а дело против него политическое и в соответствии с международной конвенцией выдача блогера Украине невозможна,

– добавил адвокат.

Защитники пророссийского блогера теперь ожидают досудебного расследования и заочного осуждения их подопечного.

Из-за неявки Шария СБУ назначила следующий его допрос на 25 февраля, 11:00. Копию подозрения адвокатам так и не предоставили.

Подозрение Шарию: что известно

Обратите внимание! Больше о том, чем известен скандальный блогер Анатолий Шарий и почему его связывают с Россией – читайте по ссылке.