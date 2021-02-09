Адвокат утверждает, что закрыли дело о якобы хищении 100 миллиардов долларов политиками США и Украины. Это якобы касалось пятого президента Петра Порошенко, бывшего главы Штатов Барака Обамы и действующего – Джо Байдена.

Национальное антикоррупционное бюро закрыло дело 25 января. Об этом заявил адвокат Порошенко Игорь Головань.

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Что рассказал Головань

По словам Голованя, производство открыли по заявлению депутата Рената Кузьмина и группы нардепов. Политики утверждали, якобы Порошенко, Байден и Обама разворовали 100 миллиардов долларов. Адвокат подчеркнул, что бюро не зарегистрировало производство после заявления депутатов, а расследование начали после решения Печерского суда.

Эта история – яркий пример того, как фабрикуются агентами влияния государства-агрессора – России – эти провокационные заявления и расследования,

– подчеркнул Головань.

Мужчина добавил, что основанием для заявления была информация российских СМИ и блогеров со ссылкой на якобы утверждение адвоката Трампа Рудольфа Джулиани о хищении денег. Хотя в самом твитте не говорилось о хищении миллиардов.

Заметим, в конце января появилась информация, что в Украине якобы открыли 2 новых дела против Порошенко и Байдена относительно вмешательства в деятельность экс-генпрокурора Виктора Шокина. Правда, в Печерском суде это отрицали.

Обратите внимание! Ранее нардеп Андрей Деркач обнародовал записи разговоров вроде бы Байдена и Порошенко. Пленки якобы доказывают, что Байден за 1 миллиард долларов заставил Порошенко уволить Шокина, который расследовал дело в отношении компании Burisma. Подробнее – читайте здесь.