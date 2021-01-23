Администратора сгоревшего дома престарелых в Харькове тоже взяли под стражу
Игорю Мирончуку, который, по версии следствия, работал администратором в харьковском доме престарелых 23 января избрана мера пресечения. Мужчину взяли под стражу на 2 месяца.
Мирончук пробудет в СИЗО как минимум до 21 марта. Об этом сообщает "Суспильне".
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Что известно о Мирончуке
Сам подозреваемый говорит, что работал в пансионате как волонтер, а деньги получал в благодарность от семьи Кравченко.
Мирончук рассказал, что он бывший наркозависимый. Мол, раньше он был в этом центре и поборол зависимость. Поэтому остался ухаживать за пенсионерами и другими наркозависимыми.
Несмотря на то, что я в прошлом зависимый человек, я по доброй воле остался в общественной организации "Европа плюс" работать с зависимыми и помогать пожилым людям, нуждающимся в помощи,
– сказал Мирончук.
Мужчина женат и у него есть маленький ребенок.
Мирончуку избрали меру пресечения, смотрите видео:
Пожар в харьковском доме престарелых: что известно
- Пансионат загорелся 21 января. В доме были 33 человека.
- В результате 15 человек погибли, еще 11 – пострадали.
- По предварительной версии, пожар произошел из-за неосторожного обращения с электрообогревателями.
- Пансионат работал незаконно. Поэтому владельцу, арендатору и его жене, а также администратору объявили подозрение.
- Первым трем тоже выбрали меру пресечения. Их взяли под стражу на 2 месяца.
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