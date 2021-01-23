Игорю Мирончуку, который, по версии следствия, работал администратором в харьковском доме престарелых 23 января избрана мера пресечения. Мужчину взяли под стражу на 2 месяца.

Мирончук пробудет в СИЗО как минимум до 21 марта. Об этом сообщает "Суспильне".

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Что известно о Мирончуке

Сам подозреваемый говорит, что работал в пансионате как волонтер, а деньги получал в благодарность от семьи Кравченко.

Мирончук рассказал, что он бывший наркозависимый. Мол, раньше он был в этом центре и поборол зависимость. Поэтому остался ухаживать за пенсионерами и другими наркозависимыми.

Несмотря на то, что я в прошлом зависимый человек, я по доброй воле остался в общественной организации "Европа плюс" работать с зависимыми и помогать пожилым людям, нуждающимся в помощи,

– сказал Мирончук.

Мужчина женат и у него есть маленький ребенок.

Мирончуку избрали меру пресечения, смотрите видео:

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