Администрация президента США Джозефа Байдена предлагает России продление действия договора о стратегических наступательных вооружениях на 5 лет. Соответствующее соглашение ограничивает количество американского и российского стратегического ядерного оружия.

Соответствующее предложение передали российской стороне. Об этом сообщает AP.

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В то же время администрация США еще не делала публичных объявлений по поводу договора. Срок действия договора истекает в феврале и он является последним соглашением, ограничивающим ядерное оружие США и России.

"Советник Байдена по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан планировал передать предложение о продлении срока действия российскому послу в США Анатолию Антонову в четверг (21 января – 24 канал) во второй половине дня", – сообщил изданию чиновник, выступивший на условиях анонимности.

Что предусматривает договор

СНВ-3 – договор о стратегических наступательных вооружениях, подписанный на 10 лет. Он ограничивает стратегические носители и ядерные боеголовки России и США до 700 и 1550 соответственно.

Договор может быть продлен еще на 5 лет в случае согласования каждого из подписантов. Соответствующая возможность существует, поскольку в декабре 2019 году Россия выразила намерение продлить новый договор на 5 лет без предварительных условий.

Президент Дональд Трамп критиковал новый СНВ, утверждая, что он поставил США в невыгодное положение.

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