Новый президент США Джо Байден номинировал на должность в своей администрации представительницу коренных народов. Конгрессмен Дэб Хааланд будет занимать должность руководительницы Департамента внутренних дел.

Такую новость сообщили в переходной команде Байдена накануне, представляя членов "климатической команды" избранного президента. Об этом пишет Washington Post

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Если Хааланд утвердит в этой должности, то она станет первой в администрации представительницей коренных народов. СМИ называют это назначение "переломным историческим моментом" в отношениях правительства США с коренными народами.

Департамент, который она может возглавить в администрации отвечает за управление землями федеральной собственности, в том числе и в отношении природных ресурсов. В сферу ответственности входят также вопросы коренных народов США, а это – почти 1,9 миллиона человек.

Что известно о Деб Хааланд

Хааланд сейчас является вице-президентом комитета Палаты представителей по природным ресурсам. В команде избранного президента ее называют "госслужащим, что "ломает барьеры" и которая всю свою карьеру посвятила борьбе за семьи.

Палаты представителей по природным ресурсам. В команде избранного президента ее называют "госслужащим, что "ломает барьеры" и которая всю свою карьеру посвятила борьбе за семьи. Ее приоритетами на посту будет защита климата, сохранение земель и чистой воды, переход к "чистой" энергетике.

Такие как я никогда не были секретарями в администрации или во главе департамента внутренних дел... Я решительно буду стоять за интересы нас всех, нашей планеты и наших защищенных земель,

– заявила ДЭБ Хааланд.

Хааланд стала одной из двух первых коренных американок, которые были избраны в Конгресс в 2018 году.

Заметим, что до коренных народов США относятся различные племена индейцев, проживающих на территории США, включая Гавайи и Аляску, а также эскимосы и алеуты.