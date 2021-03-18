Адекватным ли был карантин в прошлом году: что думают украинцы
Более года украинцы живут в условиях пандемии коронавируса и более года в Украине действуют определенные ограничения. Чуть больше трети украинцев считают, что карантинные мероприятия в 2020 году были адекватными.
Источник:Active Group
Однако другая треть украинцев считает, что меры были чрезмерными. Есть и процент людей, для которых карантинные меры правительства в 2020 году были недостаточными.
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Адекватным ли был карантин 2020 года
Карантинные мероприятия, которые вводились в стране, назвали вполне адекватными 38,3% украинцев. Столько же респондентов назвали введенные меры чрезмерными.
11,3% опрошенных сказали, что меры были недостаточными, а 12,1% не определились с собственной оценкой карантина.
Карантин 2020: коротко о главном
- 11 марта 2020 года ВОЗ официально объявила пандемию коронавируса по всему миру.
- Через неделю в Украине ввели первые ограничительные меры: Кабмин принял решение о введении усиленного карантина по всей стране.
- Затем были закрыты все развлекательные центры, спортивные клубы, заведения общественного питания, отменено транспортное сообщение.
- На тот момент в Украине было зарегистрировано только три случая COVID-19.
- Первые ослабления ввели 12 мая.
- С осени в Украине действует адаптивный карантин, когда в разных регионах могут действовать ограничения различных уровней.
- Действующие ограничения действуют с 24 февраля до 30 апреля.
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