Более года украинцы живут в условиях пандемии коронавируса и более года в Украине действуют определенные ограничения. Чуть больше трети украинцев считают, что карантинные мероприятия в 2020 году были адекватными.

Однако другая треть украинцев считает, что меры были чрезмерными. Есть и процент людей, для которых карантинные меры правительства в 2020 году были недостаточными.

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Адекватным ли был карантин 2020 года

Карантинные мероприятия, которые вводились в стране, назвали вполне адекватными 38,3% украинцев. Столько же респондентов назвали введенные меры чрезмерными.

11,3% опрошенных сказали, что меры были недостаточными, а 12,1% не определились с собственной оценкой карантина.

Что известно об опросе? Исследование проводила компания "Active Group" с 20 до 21 февраля 2021 года методом телефонных интервью. Опрашивали жителей всех регионов, оккупированных территорий. В общем анкетировали 1 200 респондентов. Погрешность не превышает 2,9%.

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