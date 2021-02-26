9 военных ВСУ пострадали из-за обстрела боевиков на Донбассе
Российские наемники не прекращают вооруженных провокаций на Донбассе. Из-за мощного обстрела получили ранения 9 украинских военных.
Источник:ООС
26 февраля вблизи Водяного, на Приазовье, оккупанты открыли огонь из минометов, гранатометов и стрелкового оружия.
Что известно о пострадавших
- 7 военных получили осколочные ранения;
- 2 бойцов ВСУ – боевое травмирование.
Всех их оперативно доставили в больницу и оказывают необходимую помощь. На месте происшествия работают должностные лица бригады и группа оперативного реагирования военной службы правопорядка.
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