Российские наемники не прекращают вооруженных провокаций на Донбассе. Из-за мощного обстрела получили ранения 9 украинских военных.

26 февраля вблизи Водяного, на Приазовье, оккупанты открыли огонь из минометов, гранатометов и стрелкового оружия.

Что известно о пострадавших

7 военных получили осколочные ранения;

2 бойцов ВСУ – боевое травмирование.

Всех их оперативно доставили в больницу и оказывают необходимую помощь. На месте происшествия работают должностные лица бригады и группа оперативного реагирования военной службы правопорядка.

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