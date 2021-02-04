Источник: "Рейтинг"

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг". Его провели 2 – 3 февраля 2021 года.

​Важно Лишь 10% украинцев считают, что страна движется в правильном направлении – новый опрос

В общем, 89% поддерживают акции протеста с требованием снижения тарифов, еще 10% – против. Больше всего тарифные акции протеста поддерживают на юге и на западе, чуть меньше – в центре и на востоке страны.

Справка. С 1 января 2021 года правительство повысило примерно на треть тарифы на электроэнергию. Кроме того, выросли цены на газ, а также тарифы на распределение газа. Это привело к массовым протестам по всей Украине.

В результате Кабмин заморозил цены на газ, а также выделил компенсацию на электроотопление.