89% людей поддерживают протесты за снижение тарифов: кто за это отвечает
Почти 90% украинцев поддерживают акции протестов с требованием снижения тарифов за коммунальные услуги. Остальные же – выступают против.
Источник: "Рейтинг"
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг". Его провели 2 – 3 февраля 2021 года.
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В общем, 89% поддерживают акции протеста с требованием снижения тарифов, еще 10% – против. Больше всего тарифные акции протеста поддерживают на юге и на западе, чуть меньше – в центре и на востоке страны.
- Больше всего последователей таких акций у сторонников "Партии Шария" и партии "За майбутнє" (97% и 96% соответственно);
- меньше всего – у симпатиков партии "Голос" и "Европейская солидарность" (по 78%).
Новые тарифы на газ в Украине / данные: Кабмин / Инфографика 24 канала
Кто за это отвечает
При этом, ответственность за повышение тарифов украинцы возлагают на правительство, парламент и президента.
- так, 36% опрошенных считают, что наибольшую ответственность за повышение тарифов несет Кабинет министров Украины;
- 29% возлагают ответственность на Верховную Раду;
- 24% – на президента.
Что известно об опросе
- Социологическая группа "Рейтинг" опросила 2000 респондентов по всей Украине (за исключением оккупированных Россией территорий).
- Аудитория – население Украины в возрасте от 18 лет и старше
- Ошибка репрезентативности исследования не более 2,2%.
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