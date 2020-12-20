СБУ обвинила 80-летнего Владимира Терещенко из Чигирина в призыве к свержению государственного строя. Статью объявили через сообщение на его странице в фейсбук. Мужчина – бывший учитель географии. Участвовал в Евромайдане.

Мужчина узнал о том, что он правонарушитель, когда работники СБУ пришли к нему домой с обыском. На фото, которое в сети распространил мужчина, якобы изображен призыв к военному перевороту, сообщает 24 канал.

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"Позорно, будучи учителем. Мои ученики вообще шокированы", – сказал Терещенко.

Распространили фотографию 2,5 тысячи пользователей, но в деле СБУ не фигурирует ни ее автор, ни другие пользователи, которые ею поделились.

Товарищи Терещенко не верят в измену

Товарищи Терещенко высказали предположение, что это мужчина поплатился за участие в местной общественной организации. В последнее время они боролись с коррупцией в городе. Сам рисунок из сети называют провокацией.

Это чушь большая. Вероятнее всего, что такую клевету сепаратисты могли сделать, они делают всегда для людей, которые борются за правду, за честность,

– сказал товарищ Михаил Зинченко.

Владимир Терещенко уже и не помнит, зачем репостил ту картинку – это было еще 2 года назад.

Защищать мужчину взялись Черкасский правозащитный центр и Украинский Хельсинский союз по правам человека. Они тоже подивились обвинениям в сторону пенсионера.

"Если это было нарушение закона, то почему это не было сделано сразу в 2018 году? Почему сразу не были проведены определенные следственные действия, не было сказано, что господин Владимир нарушает определенные нормы закона?", – отметил руководитель приемной Украинского Хельсинского союза Тарас Щербатюк.

Что говорят в СБУ

В СБУ пояснили, что наткнулись на пост мужчины во время мониторинга соцсетей. Расследование уже завершили, теперь дело в прокуратуре. Прокурор убеждал, что призывы в сети к свержению власти угрожают суверенитету Украины, даже если это просто картинка.

Для кого-то эти призывы могут быть лишь невинным репостом, а для кого-то могут быть активным толчком к действиям против государственной власти и это может негативно сказаться на безопасности граждан и расшатать государство изнутри,

– заверил прокурор отдела Черкасской областной прокуратуры Николай Мартынюк.

Пенсионеру грозит 3 года заключения с конфискацией имущества. Мужчина уже ждет первого суда и надеется на справедливость.