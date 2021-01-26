Новый опрос от Киевского международного института социологии сообщил о падении популярности Президента Украины Владимира Зеленского среди украинцев. Социологи спрашивали, за кого бы проголосовали граждане, если бы президентские выборы состоялись во второй половине января этого года.

Источник: 24 канал

Перед Новым годом у депутатов были другие рейтинги, чем сейчас. Об этом в эфире сообщил эксперт по вопросам управления репутацией Борис Тизенгаузен.

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Данные рейтингов отличаются от реалий

По его словам, было бы вполне понятно, если бы рейтинги остались на том же уровне, ведь от Нового года политики ничего не успели сделать. В частности рейтинг Юлии Тимошенко не мог резко увеличиться в 2 раза.

В 80% рейтинги отличаются от реального голосования,

– отметил Тизенгаузен.

Он отметил, что есть разная методология проведения рейтингов. В процессе опроса может быть разная выборка.

Нужно разделять Зеленского от "Слуги народа"

Также эксперт отметил, что снижение рейтинга Владимира Зеленского от Нового года на 4% похоже на правду. Несмотря на это, нужно разделять Зеленского от "Слуги народа". Из-за скандалов, санкций, внутренних шквалов – в партии действительно падает рейтинг.

Заметим! Опрос проводился в течение 22 января методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных телефонов. В целом опросили 1005 респондентов. В выборку не включали территории, которые временно контролируются властью Украины – Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Он отметил: "Партии "Слуги народа" как такой физически не существует. Ведь нет ни идеологии партии, ни вертикально-горизонтальной структуры. К ее построению подошли непрофессионально. И это – большая ошибка".

За кого проголосовали бы украинцы: основное

Если бы президентские выборы состоялись во второй половине января 2021 года, за действующего Президента Украины Владимира Зеленского проголосовали бы чуть менее 20% тех, кто определился с выбором.

За бывшего главу государства Петра Порошенко – отдали бы голоса почти 16%.

На третьем месте – Юлия Тимошенко, ее настигает Юрий Бойко. У обоих – в пределах 11%.

И пятерку президентских предпочтений украинцев замыкает Игорь Смешко.

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