В приложении Дия 14 декабря заработала опция оформления единовременной материальной помощи ФОПам и наемным работникам. Эту помощь государство будет предоставлять украинцам в период карантина по инициативе президента Зеленского.

Более 33 тысяч украинцев успешно подали заявки для оформления единовременного пособия в приложении Дия в первый же день, когда открыли соответствующую опцию. Об этом рассказали на официальном сайте Минцифры .

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В министерстве говорят, что от момента запуска услуги "сотни тысяч пользователей одновременно пытаются подать заявку". Речь идет о более чем 1000 запросах в секунду.

Поэтому Дия может немного нестабильно работать, но Минцифры уверяет: заявление на получение помощи можно оформить с 14 до 31 декабря включительно, поэтому есть еще 2 недели, чтобы спокойно это сделать.

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Верховная Рада поддержала законопроект президента Зеленского 4431, который предусматривает выделение средств из фонда противодействия коронавируса в поддержку бизнеса и украинцев в случае усиления карантинных ограничений.

Также депутаты согласовали законопроект 4430 о списании налоговых долгов, освобождении от уплаты единого социального взноса и единого налога ФЛП 1 группы.

Поддержала ВРУ и другой законопроект Зеленского 4429 – о единовременной финансовой помощи для украинцев, потерявших часть доходов, и бизнеса, вынужденного сокращать расходы на работников.