8 марта в ряде городов Украины состоятся акции в честь Дня борьбы за права женщин. Организатор марша женщин и активистка Елена Шевченко рассказала нам, почему важно прийти на мероприятие, как за последние годы в государстве изменилось отношение к женщинам и какие их права чаще всего нарушаются сегодня.

О Марше женщин и почему такие мероприятия все еще нужны сегодня

Я так думаю каждый год: "Вот 2021-й, а мы все еще боремся с теми же стереотипами в отношении женщин". Выходить на Марш нужно. Иначе это будет означать, что мы готовы молчать о том, что сейчас в обществе существует гендерное неравенство. Когда об этом говорить много, люди начинают об этом думать.

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Мужчина у нас, получается, сильный, отважный, творец перемен и тому подобное. А женщина почему-то должна его вдохновлять, помогать. К ней относятся так снисходительно, будто бы она не совсем полноправный человек. И вот именно 8 марта нам демонстрирует во всей красе такое обезличивание женщины, как личности.

"Праздник нежности и красоты", "Вы нас вдохновляете", "Украшение коллектива" и так далее. Когда я слышу, что я – украшение коллектива, я вспоминаю какую-то вазу, которая стоит на столе, просто чтобы украшать комнату. А я не хочу украшать. Я хочу, чтобы ко мне относились как к человеку. Чтобы мне платили так же как специалисту – мужчине, а не говорили, что он получает больше, потому что ему надо обеспечивать семью.

Женщину воспринимают как объект, как сексуальное некое мерило или средство, с помощью которого можно продавать вещи. Почему-то обнаженные женские тела должны продавать что-то именно мужчинам, потому что у них есть деньги на то, чтобы купить это и женщину также.

Мужчины почему-то – "достигаторы", и им надо заботиться о карьере. А вот для женщины главное – пристроиться к мужчине и выйти успешно замуж. Да, у нас в обществе существует такой стереотип и отношение к женщинам как к каким-то "недочеловекам". Именно поэтому и нужно выходить на Марш. Чтобы сказать вслух о том, что существует структурное неравенство, дискриминация, сексизм.

Конечно, в этом году Марш состоится с определенными карантинными мероприятиями. Если вы чувствуете себя нехорошо, не надо приходить физически – поддержите акцию онлайн, в соцсетях. Это – улица, а не помещение, поэтому риски ниже. Но все же это – массовое мероприятие, и мы просим людей стараться сохранять дистанцию и быть в масках. Красивые маски также сами будем раздавать участницам и участникам.



Требования Марш женщин-2021 (нажмите на изображение, чтобы увеличить его) / скриншот

О влиянии карантина на ситуацию с правами женщин

В этом году тема марша – "у пандемии женское лицо". По сути, мы продолжаем прошлогоднюю – о насилии и ратификации Стамбульской конвенции в Украине. В прошлом году, получив от президента положительный ответ на нашу петицию (по ратификации Стамбульской конвенции, – 24), мы так и не дождались результата.

Сегодня понятно, что пандемия лишь усугубила те вызовы, которые были раньше. Потому что уровень домашнего и гендерно обусловленного насилия вырос почти втрое во время карантина: женщина осталась закрытой в четырех стенах с насильником.

Кроме того, в Украине социальная сфера имеет женское лицо: женщина тянет на себе весь быт. И сейчас, кроме того, что она работает, как и муж, она еще и должна дома заниматься образованием детей и сталкивается с тем, что постоянно сокращают социальные выплаты.

То есть, сегодня женщины уже стонут не только от насилия, что, конечно, наиболее красноречиво, а еще и из-за психологической нагрузки. И им никто не помогает, потому что "у нас пандемия и всем плохо".

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О Стамбульской конвенции и почему ее до сих пор не ратифицировали в Украине

Стамбульская конвенция – это единственный международный комплексный документ, который предоставляет инструменты для защиты жертвам домашнего насилия. И здесь неважно, речь идет о женщине или мужчине. Конечно, гораздо больше страдают от этого именно женщины, и мы должны говорить прежде всего о них.

Это – защита: приедут мобильные бригады и арестуют насильника, будет выдано предписание не приближаться, и ты можешь остаться в жилище, даже если оно не твое – агрессора заберут. Также это – доступ к шелтерам и борьба с гендерными стереотипами, которые сейчас существуют в обществе во всех сферах.

Речь идет и о том, что нужно прекратить говорить, что женщина сама виновата, потому что была во что-то там одета. Не винить жертву. Обсуждать это в школах, внедрять превентивные программы в полиции и других учреждениях. Все это – лишь Стамбульская конвенция, ничто больше не может помочь. Не нужно придумывать велосипед, если он уже есть.

А не ратифицируют ее, потому что Совет церквей рассказывает всем о традиционных ценностях: конвенция, по их мнению, будет разрушать институт брака. В Украине же брак якобы держится только на этих традициях насилия, и мужчин защищают от того, чтобы полиция приходила и вмешивалась в семейные дела. Такая у нас оппозиция.



Марши женщин в Украине проходят ежегодно / фейсбук Елены Шевченко

Наша петиция в прошлом году набрала необходимые 25 тысяч голосов. Но Совет церквей очень активно "работает"с депутатами, призывает их не голосовать, потому что "пойдем к вашим избирателям и скажем, что вы разваливаете институт брака в Украине – вас больше не изберут". Не будем упускать также то, что среди депутатов есть консерваторы и те же насильники в семье, которые, конечно, не хотят за это голосовать.

Об акции против Марша женщин

Последние несколько лет 8 марта на свою акцию выходят и те, кто "за традиционные ценности", 2021-й не будет исключением. "Традиция и порядок" – известная уже организация, являющаяся калькой из России и пытающаяся защищать так называемые консервативные ценности. То есть они выступают в принципе против любых реформ, любого продвижения к европейским стандартам жизни.

Они пытаются "сохранить" эту так называемую традиционную семью и понятие о том, что насилие – дело семейное, а женщина должна быть на кухне и в спальне. Я смотрела видео, где на вопрос, может ли женщина стать членом "Традиции и порядка", они ответили: "Да, но только через постель". То есть для этого надо выйти замуж за чувака из их организации. Вот это – их идеология.

О массовой культуре, гендерных стереотипах и 8 марта

Массовую культуру, конечно, надо менять. Здесь велика и роль СМИ. Потому что все продуцируют такие стереотипы: это продает, это смотрят и обсуждают. Соответственно, от этого зависит и отношение в обществе. Конечно, постепенно оно будет и так меняться, но нужно прилагать усилия.



Плакат о значении 8 марта / фейсбук Марша женщин

Вот мама моя, конечно, хочет цветочек, потому что как-то так повелось – "на то и 8 марта". Но она не хочет в этот день еще и стоять до ночи у плиты и готовить, потому что это – типа праздник и мы все ожидаем, что сядем и вкусно поедим. Или чтобы отец именно 8 марта раз почистил картошку. Ну кому это надо? Но люди не видят другой альтернативы. И радуются ,что "хотя бы на 8 марта обо мне вспомнили".

О правах женщин надо говорить каждый день, а 8 марта отмечать именно Международный день борьбы за политические и гражданские права женщин. Потому что женщины – подавлены. Они почему-то получают на эти праздники кастрюлю, цветочек или косметику, якобы "пойди и сделай из себя красивую". Что это за подход такой? Это – неприятно и это – унижение.

Многие этого не замечают. А это давит как на женщин, так и, кстати, на мужчин. Потому что я, например, думаю, если бы я была мужчиной и работала где-то на заводе, то сегодня все бы скидывались женщинам-коллежанкам на тюльпаны. И что, я бы одна должна была встать и сказать, что не буду этого делать? Как бы на меня посмотрели? Будто я – "жлоб", не хочу раз в год сделать приятное женщинам и сказать, какие они красивые.

О том, как изменилось отношение к женщинам в Украине

Если говорить о последних, скажем, лет 10 – достижений немало. Мы видим, что уже больше говорится о проблемах, с которыми сталкиваются женщины. Например, о сексизме. Принимаются законы по борьбе с сексистской рекламой и объективацией женщин. И общество также эволюционно движется за этими изменениями.

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Но проблема лишь в том, что изменения всегда движутся меньшинством. И это очень трудно как-то протолкнуть, вот как Стамбульскую конвенцию. Здесь же главное, чтобы ее ратифицировали, а дальше уже на уровне закона будет сказано, что это – не норма, и за насилие вы будете нести ответственность. И общество уже само усвоит, что нельзя бить женщину и что она – не собственность мужа.

С годами все больше женщин приходит в разные компании, бизнес-структуры. Стало больше видимости. Но в то же время и больше видим скандалов, проявлений того же сексизма. Когда о женщине-политике, например, рассказывают, во что она была одета или как накрасилась. Или о гендерных квотах говорят, мол, придет много непрофессиональных женщин, "через кровать" и все такое. А о мужчинах почему-то так не думали никогда, через какую постель, кума или свата они прошли. Вот это почему-то является нормой.

О том, какие права женщин сегодня нарушаются чаще всего

Часто на одинаковых позициях отличается уровень зарплаты – женщина получает меньше, чем мужчина-коллега. Проблемой является и "стеклянный потолок" – женщине нужно приложить в десять раз больше усилий, чтобы получить повышение. К ним не прислушиваются, относятся скептически, особенно в мужских коллективах, где "крутятся" большие деньги. Зато женщины очень часто "застревают" на каком-то среднем уровне. В образовании, например, гораздо больше учительниц, чем учителей, потому что там платят мало.



Ризница в зарплате ( нажмите на изображение, чтобы увеличить его) / инфографика PDATE

О декрете: если у тебя нет детей, то могут не хотеть брать на работу – ты же будешь рожать. Так же, если есть маленький ребенок. А то, что женщина теряет за этот декретный отпуск несколько лет, никогда не засчитывается ей в плюс, и на рынке она становится менее ценной, потому что "упускает" это время, скажем так.



Количество руководителей по отраслям ( нажмите на изображение, чтобы увеличить его) / инфографика UPDATE

Сексизм, сексуальные домогательства, сексуальное насилие на рабочем месте – очень распространенные проблемы сегодня. Дискриминация женщин до сих пор остается "невидимой", и в обществе к этому отношение такое, что "сама виновата". Ибо она, по умолчанию, является объектом и, конечно же, к ней будут придираться мужчины. Это же, как они говорят, "естественно".

Ну и обесценивание. Например, когда говорят: "У нее же "эти дни" – она слишком эмоциональна". Интересно об этом слышать. Но я почему-то не знаю совсем женщин, которые насилуют мужчин на улицах. А если мужчины не могут сдержаться, то это, пожалуй, надо с ними что-то делать, с их импульсивностью. Все это – о неологичности нашего общества в очень разном отношении к женщинам и мужчинам.

О просвещении и страхе женщин быть лидерами

Мы занимаемся просвещением, хоть и тренинги или просветительские мероприятия не являются единственным нашим приоритетом. Вот 2 недели назад у меня была лекция для 10-классников, большинство из которых – ребята. Я говорила с ними о сексизме и гендерных ролях. И не увидела никакого отторжения. Как оказалось, они многого не знают, потому что раньше просто над этим не задумывались, а когда задели эту тему – заинтересовались.

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Проводим "феминистические разговоры", в частности, в регионах: общаемся с женщинами о том, что для них – борьба за свои права. Тут главное не "коучить" людей, а просто открыть им глаза. Сказать, что ты можешь быть такой, как ты хочешь. И если ты хочешь развиваться и работать, то это твое полное право.

Если женщины и боятся быть лидерами, то это потому, что с детства их учили сидеть тихо, прилежненько и "не высовываться". Сейчас в школах и садиках часто проблема именно в учителях и воспитателях, которые думают, что дети чего-то не поймут. Это с ними прежде всего надо работать. Потому что, по моему опыту, дети понимают все. Особенно о том, что у людей должны быть равные возможности.

Поэтому, я думаю, что именно в садике и надо об этом говорить: перестать делить детей на "смелых" (о мальчиках) и "нежных" (о девочках). Вот этого дети не понимают: они просто запоминают слова и как надо себя вести. Но, конечно, объяснять сложнее, чем говорить шаблонами.

Занимаемся и Маршем женщин, организовываем его еще с 2011 года, но тогда акции были менее многочисленны. Три года назад решили, что надо делать Марш более массовым событием, чтобы права женщин все же вышли из этого нашего правозащитного пузыря и люди понимали, о чем это. Пытаемся с молодежью работать, чтобы они поняли, насколько это круто и для девушек, и для парней – поддерживать равенство. Потому что в итоге от этого выиграют все.

Про феминизм и почему он важен также для мужчин

Не все они хотят на себе нести эту тяжесть "кормильца", соответствовать шаблону " настоящего мужчины", никогда не расслабляться и не показывать эмоций.

Я знаю очень многих мужчин, которые хотят и с детьми время проводить, и быть более нежными к ним. Но они являются заложниками такого образа: ты должен строить карьеру, постоянно быть в каких-то командировках, "качаться" в спортзале и пить пиво с друзьями. Это же не естественно, и люди хотят быть разными. Именно феминизм дает такую возможность и для мужчин, они также от этого выиграют.

Выигрывает и семья: люди должны быть вместе, когда им хорошо, а не в страхе и постоянном ожидании оправдания этих стереотипов. Это должны быть партнерские отношения.

Статистики, сколько мужчин участвует в женских Маршах, нет. На мой взгляд, где-то 30%. Хотя мне не принципиально, чтобы это число росло: я хочу, чтобы больше женщин было. Потому что феминизм, во-первых, это о женщинах и для женщин. Конечно, мужчины также приходят и круто, если их будет становиться больше, но это – не основная цель. Именно марш – больше о том, чтобы женщина пришла и почувствовала эту женскую солидарность.

О том, каково это – быть ЛГБТ-активисткой в Украине

Основная и единственная моя мотивация – я хочу сделать свою жизнь в этой стране более сносной и помочь себе и, конечно, другим людям. Крупнейшие вызовы безопасности. Это о комфорте, о чувстве себя такой же личностью, как и, например, гетеросексуальные люди.

Я не имею права в Украине создать семью, я не имею права вступить в брак. Я не могу сделать так, чтобы у моего ребенка официально была вторая мама. Моя страна не видит меня полноправным, дееспособным человеком здесь. Вот в чем проблема.

Сюда же добавим постоянные атаки со стороны консерваторов, праворадикальных группировок, угрозы. И это делает несколько невыносимым не только мою жизнь. В последние годы такое давление растет: чем больше ты делаешь, тем больше ты видима.

Существуют группы, где публикуют фото, адреса и персональные данные активистов и активисток и объявляют на них "охоту". Вот несколько месяцев назад в одной из них выложили информацию о моих родителях – месте жительства, с посылом: "Ребята, поезжайте разберитесь с ними". Обо мне лично уже писали там раньше.

Полиция с этим не работает. Я постоянно обращаюсь, написано очень много заявлений, есть открытые дела, которые постоянно закрываются. Иногда, если мы сильно настаиваем, вносят это как хулиганство. А дальше говорят: "Нет состава преступления, ну напали на вас, не убили же и хорошо". Никто ничего не делает, ничего не расследуется и не будет расследоваться, пока не будет на это политической воли и не изменят законодательство.

Еще, когда постоянно говоришь, что есть давление, нападения, угрозы, некоторые люди говорят: "Ну и что? Я также иду по улице и есть какой-то риск, что на меня нападут". То есть сравнивать несравнимое – все еще нормально в нашей стране, к сожалению.