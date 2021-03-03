Как будут работать банки, почта и другие учреждения на 8 Марта
В Украине понедельник 8 марта 2021 года является государственным выходным. В Международный женский день государственные и частные учреждения меняют свой привычный график.
Источник:24 канал
Рассказываем о том, как на 8 Марта будут работать банки, почта, сервисные центры МВД и другие учреждения.
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Как будет работать 8 Марта "Новая почта"
В праздничный день отделения "Новой почты" будут работать по-разному. В каждом отделении будут предоставлять услуги по графику субботы. Так же будет функционировать и курьерская доставка.
В понедельник, 8 марта, отделения и адресная доставка будут работать в обычном режиме (до 15:00, 17:00 или 18:00, в зависимости от отделения),
– заявили в компании.
С подробным графиком работы каждого отделения в субботу можно ознакомиться на сайте.
Как будет работать 8 Марта "Укрпочта"
В отличие от "Новой почты", государственная почта будет работать по-другому. 8 марта будут открыты только центральные и дежурные отделения, а также отделение курьерской доставки в разных городах Украины.
Например, в Киевской области будут работать 4 отделения, в Одесской области – 4, на Львовщине – 2. Однако большинство отделений Укрпочты 8 марта будут выходными.
Детальный график по областям можно посмотреть здесь.
Работа банков 8 марта
В главном банке страны НБУ этот день будет выходным: посетителей не будут принимать. Впрочем, поскольку банковские операции осуществляются в электронном формате, официальный выходной не станет помехой для осуществления платежей.
Однако каждое из отдельных финучреждений само может регулировать график и выбирать: работать Восьмого марта или нет.
Сейчас негосударственные банки не опубликовали своих графиков работы на 8 Марта.
Как будут работать сервисные центры МВД
В Международный женский день привычный график работы Сервисных центров МВД изменят. При этом и Главные сервисные центры и территориальные 8 марта будут закрыты. Будет отличаться их график на следующий день после праздника – 9 марта.
График сервисных центров МВД:
- Главный сервисный центр МВД и региональные сервисные медцентры 8 марта будут выходными, а 9 – работать в обычном режиме
- Территориальные сервисные центры 7, 8, 9 марта будут выходными, а 10 – будут работать по обычному графику.
Как будет работать ГМС на 8 Марта
Отделения миграционной службы, подобно сервисным центрам МВД, тоже по-разному будут идти на выходные.
- Управление ГМС Украины в областях будет иметь выходные с 6 до 8 марта.
- Территориальные подразделения УГМС Украины будут отдыхать с 7 до 9 марта.
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