В Украине понедельник 8 марта 2021 года является государственным выходным. В Международный женский день государственные и частные учреждения меняют свой привычный график.

Рассказываем о том, как на 8 Марта будут работать банки, почта, сервисные центры МВД и другие учреждения.

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Как будет работать 8 Марта "Новая почта"

В праздничный день отделения "Новой почты" будут работать по-разному. В каждом отделении будут предоставлять услуги по графику субботы. Так же будет функционировать и курьерская доставка.

В понедельник, 8 марта, отделения и адресная доставка будут работать в обычном режиме (до 15:00, 17:00 или 18:00, в зависимости от отделения),

– заявили в компании.

С подробным графиком работы каждого отделения в субботу можно ознакомиться на сайте.

Как будет работать 8 Марта "Укрпочта"

В отличие от "Новой почты", государственная почта будет работать по-другому. 8 марта будут открыты только центральные и дежурные отделения, а также отделение курьерской доставки в разных городах Украины.

Например, в Киевской области будут работать 4 отделения, в Одесской области – 4, на Львовщине – 2. Однако большинство отделений Укрпочты 8 марта будут выходными.

Детальный график по областям можно посмотреть здесь.

Работа банков 8 марта

В главном банке страны НБУ этот день будет выходным: посетителей не будут принимать. Впрочем, поскольку банковские операции осуществляются в электронном формате, официальный выходной не станет помехой для осуществления платежей.

Однако каждое из отдельных финучреждений само может регулировать график и выбирать: работать Восьмого марта или нет.

Сейчас негосударственные банки не опубликовали своих графиков работы на 8 Марта.

Как будут работать сервисные центры МВД

В Международный женский день привычный график работы Сервисных центров МВД изменят. При этом и Главные сервисные центры и территориальные 8 марта будут закрыты. Будет отличаться их график на следующий день после праздника – 9 марта.

График сервисных центров МВД:

Главный сервисный центр МВД и региональные сервисные медцентры 8 марта будут выходными, а 9 – работать в обычном режиме

Территориальные сервисные центры 7, 8, 9 марта будут выходными, а 10 – будут работать по обычному графику.

Как будет работать ГМС на 8 Марта

Отделения миграционной службы, подобно сервисным центрам МВД, тоже по-разному будут идти на выходные.