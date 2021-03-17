Уже не "роман": 8-летняя блогер Милана удалила откровенные фото с 13-летним парнем
8-летняя модель Милана Маханец удалила со своей инстаграм-страницы фотографии с 13-летним Пашей Пай. Его она сначала называла своим парнем, однако после того, как разгорелся скандал – передумала.
Источник:24 канал
Снимки были довольно откровенными. На них они позировали в объятиях и даже целовались.
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Также на одном из фото блогеры, которые называли себя парой, лежали вместе в постели.
Сейчас на инстаграм-странице блогера есть только одна фотография с парнем. В то же время в инстаграм-истории девочка публикует видео, где они ходят, держась за руки.
8-летняя блогерша Милана и 13-летний Паша: смотрите видео
Скандал с блогерами-детьми: коротко о главном
- Скандал разгорелся 14 марта 2021 года. Тогда в СМИ активно начали распространять историю о "романе" детей-блогеров Миланы и Паши.
- Откровенные совместные фото возмутили сеть. Более того, дети сами писали на своих страницах о том, что они встречаются и между ними якобы большая любвь.
- Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба обратился в Офис генпрокурора, киберполиции и МВД из-за инцидента.
- В полиции открыли уголовное производство и начали расследование.
- Дедушкой девочки оказался Сергей Шумейко – главный консультант секретариата парламентского комитета по вопросам аграрной и земельной политики.
- Маму блогера уже допросили правоохранители, а вот папа, который не живет с семьей, выразил крайнее возмущение по поводу действий своей дочери и ее мамы.
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