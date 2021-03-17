8-летняя модель Милана Маханец удалила со своей инстаграм-страницы фотографии с 13-летним Пашей Пай. Его она сначала называла своим парнем, однако после того, как разгорелся скандал – передумала.

Снимки были довольно откровенными. На них они позировали в объятиях и даже целовались.

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Также на одном из фото блогеры, которые называли себя парой, лежали вместе в постели.

Сейчас на инстаграм-странице блогера есть только одна фотография с парнем. В то же время в инстаграм-истории девочка публикует видео, где они ходят, держась за руки.

8-летняя блогерша Милана и 13-летний Паша: смотрите видео

Скандал с блогерами-детьми: коротко о главном