Для активиста Сергея Стерненка прокурор просит 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Говорится о старом деле. Тогда Стерненко инкриминировали похищения человека с целью завладения его деньгами на сумму в 300 гривен.

Фигурантом этого дела оказался Сергей Щербич По словам Сергея Стерненко, это пророссийский коллаборационист. Кроме того, он является депутатом от "Доверяй делам" и полностью подконтрольным мэру Одессы Геннадию Труханову.

Кстати Журналисты "112 Украина" и ZIK угрожают убийством Стерненко: детали

Что известно о том деле

В 2015 году к Стерненко домой пришла милиция. И там правоохранители провели обыск.

Во время обыска активист добровольно выдал им пневматический пистолет, коллекционный нож и стартовый (шумовой) пистолет.

Основанием для обыска стало заявление против него вышеуказанного Щербича. И больше ничего.

После обыска Стерненко надели на голову мешок и вывезли в Управления по борьбе с оргпреступностью.

В УБОПе ему сообщили о подозрении. И в тот же день закрыли в СИЗО.

Еще одно обвинение

Также Стерненка обвинили в незаконном хранении оружия. Хотя как такового закона об оружии нет, да и он все добровольно отдал милиции.

В экспертизе пистолета (который свободно продается и не требует разрешения) прямым текстом указано, что пистолет – стартовый. Далее написано, что эксперт МВД выкрутил из ствола втулку, и после этого смог выстрелить резиновыми пулями из него,

– отметил активист.

Стерненко делает вывод, что эксперт сам сделал из стартового пистолета травмат. Но в то же время указал, что оружие стало огнестрельным. Для этого ему "прилепили ту 263 статью" (незаконное обращение с оружием). По словам активиста, это нонсенс.

"Процесс тянулся 5 лет. 90% заседаний не состоялись или из-за неявки потерпевшего, или прокурора. И вот после того, как Венедиктова и Татаров начали выступать против меня, начались чудеса. Я имею основания полагать, что они пытаться давить на суд и точно давили на прокурора ", – подчеркнул Стерненко.

Он добавляет: прокурор по делу заявила, что его надо немедленно отправить под стражу, потому что активист однажды не появился из-за того, что делал тест на COVID-19. Хотя она сама раньше не появлялась в суд, ссылаясь на карантин.

По его словам, параллельно процесс очень ускорился. Ранее заседания проходили раз в месяц. А здесь начали происходить еженедельно. И вот за последние 7 дней их было 3.

17 февраля были дебаты, где я очень детализировано и последовательно уничтожил все "аргументы" прокурора по всем статьям... Прокурор попросила дать мне 8 лет с конфискацией имущества. После всех выступлений судья удалился в совещательную, и сообщил, что приговор объявит уже 19 февраля в 10:00,

– отметил Стерненко.

Какие версии он выдвигает

Поскольку Щербич – подконтрольный Труханову, Стерненко считает, что это дело – начало политически мотивированных расправ от мэра Одессы , которые начались еще в 2015 году.

В частности, Труханов трижды заказывал Стерненка убить. Также по указаниям мэра Одессы открыли это и еще ряд уголовных производств.

Именно поэтому Щербич и писал это заявление против меня. Но за 5 лет судов он в суд не появлялся. Только недавно его чуть ли не силой привела прокурор,

– отметил активист.

Что касается приговора, он предполагает, что без всякого доказательства и вопреки здравому смыслу он может быть обвинительным. Ибо очевидно, что здесь есть политическая мотивация и давление.

Интересный момент

В 2014 году Щербича задерживали в Звенигородке. Тогда он с сотнями других титушок ехал убивать людей на Майдан.

Далее он организовывал блокировки выездов техники ВСУ на Донбасс и участвовал в беспорядках против Украины.

Обратите внимание Экспертиза показала, что Стерненко не сам себя порезал во время последнего нападения: детали

Что известно о нападениях на Стерненко и деле против него

На украинского активиста и экс-лидера "Правого сектора" совершили четыре нападения.

Во время первого нападения его избили битами, во время второго – выстрелили из пистолета резиновой пулей. Во время третьего нападения, защищая себя, Стерненко ранил одного из злоумышленников Ивана Кузнецова, который через некоторое время скончался.

В 2020 году Стерненко объявили подозрение по двум статьям: об умышленном убийстве и ношении холодного оружия.

5 июня активисту избрали меру пресечения в виде домашнего ареста на 60 суток. После подачи апелляции суд заменил круглосуточный домашний арест на ночной домашний арест.

31 августа в Одессе на Стерненко напали в четвертый раз. Под зданием суда активиста пытались облить водой.