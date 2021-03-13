8 лет на престоле: Зеленский поздравил Папу Римского
Владимир Зеленский поздравил Папу Франциска с 8-й годовщиной пребывания на престоле. Президент поблагодарил понтифика за молитвы о мире на Востоке Украины.
Источник:твитер Владимира Зеленского
Украинский президент отметил, что Папа Франциск уже 8 лет на престоле учит человечество доброты и милосердия.
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Зеленский поблагодарил Папу Римского
Мир менялся, но неизменно искренними были молитвы за мир, в частности на востоке Украины,
– написал глава государства.
Он поблагодарил понтифика за инициативу #PopeforUkraine, которая стала проявлением любви и поддержки для жителей Донбасса.
Что известно о встрече Зеленского и Папы Франциска
- Украинский лидер 8 февраля 2020 года совершил официальный визит в Ватикан. Там он встретился с Папой Римским Франциском.
- Зеленский попросил помочь с освобождением украинцев, находящихся в плену на Донбассе, в Крыму и в России.
- Понтифик выразил свою поддержку Украине и заверил, что делает все для достижения мира и гармонии во всем мире.
Что известно о Папе Франциске?Он – 266-й Папа Римский. Избранный папой на конклаве 13 марта 2013 года. Первый понтифик-иезуит, родом из Аргентины. Принял имя в честь Франциска Ассизского.
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