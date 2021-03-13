Владимир Зеленский поздравил Папу Франциска с 8-й годовщиной пребывания на престоле. Президент поблагодарил понтифика за молитвы о мире на Востоке Украины.

Украинский президент отметил, что Папа Франциск уже 8 лет на престоле учит человечество доброты и милосердия.

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Зеленский поблагодарил Папу Римского

Мир менялся, но неизменно искренними были молитвы за мир, в частности на востоке Украины,

– написал глава государства.

Он поблагодарил понтифика за инициативу #PopeforUkraine, которая стала проявлением любви и поддержки для жителей Донбасса.

Ваша Святість @Pontifex уже 8 років на престолі вчить людство доброти й милосердя. Світ змінювався, але незмінно щирими були молитви за мир, зокрема на сході України. Дякую Вашій Святості за ініціативу #PopeforUkraine, яка стала проявом любові та підтримки для жителів Донбасу. pic.twitter.com/qNNWjYAOby — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 13, 2021

Что известно о встрече Зеленского и Папы Франциска

Украинский лидер 8 февраля 2020 года совершил официальный визит в Ватикан. Там он встретился с Папой Римским Франциском.

Зеленский попросил помочь с освобождением украинцев, находящихся в плену на Донбассе, в Крыму и в России.

Понтифик выразил свою поддержку Украине и заверил, что делает все для достижения мира и гармонии во всем мире.