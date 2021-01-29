778 миллиардов долларов ВВП и 3,5 тысячи военных, – Кулеба о "Люблинском треугольнике"
Заседание министров иностранных дел стран Люблинского треугольника 29 января проходит в онлайн-формате. Дмитрий Кулеба назвал потенциал сотрудничества Украины, Польши и Литвы.
Источник: фейсбук МИД Украины
Кулеба значил, что рад приветствовать глав иностранных ведомств Литвы и Польши на первом онлайн-заседании "Люблинского треугольника".
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Реальные вызовы безопасности, противодействие COVID-19 и российской дезинформации – во всех усилиях мы сильнее, когда формируем будущее нашего региона Центральной Европы между Балтийским и Черным морями вместе,
– заявил министр.
По словам Кулебы, потенциал "Люблинского треугольника":
- 84 миллионов населения (по данным на 2020 год);
- 981 тысяча квадратных километров территории, более 11,5 тысячи километров внешней границы и 9 стран-соседей;
- 778 миллиардов долларов ВВП (прогноз МВФ за 2020 год);
- 7,8 миллиарда долларов торговли Украины со странами-партнерами по треугольнику (данные за январь – ноябрь 2020 года);
- выход к 3 морям – Азовскому, Черному и Балтийскому;
- с 2014 года действует совместное военное подразделение ЛитПолУкрБриг, а с 2005 – Парламентская ассамблея Польша – Литва – Украина.
"Люблинский треугольник": Что известно
- О его создании страны-участницы объявили в июле 2020 года.
- Министры планируют проводить регулярные встречи.
- Первая видеоконференция национальных координаторов – заместителей министров иностранных дел стран "Люблинского треугольника" – состоялась 17 сентября 2020 года.
Потенциал "Люблинского треугольника" / Инфографика МИД Украины
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