Заседание министров иностранных дел стран Люблинского треугольника 29 января проходит в онлайн-формате. Дмитрий Кулеба назвал потенциал сотрудничества Украины, Польши и Литвы.

Источник: фейсбук МИД Украины

Кулеба значил, что рад приветствовать глав иностранных ведомств Литвы и Польши на первом онлайн-заседании "Люблинского треугольника".

Читайте также Украина пригласила Тихановскую на заседание "Люблинского треугольника"

Реальные вызовы безопасности, противодействие COVID-19 и российской дезинформации – во всех усилиях мы сильнее, когда формируем будущее нашего региона Центральной Европы между Балтийским и Черным морями вместе,

– заявил министр.

По словам Кулебы, потенциал "Люблинского треугольника":

84 миллионов населения (по данным на 2020 год);

981 тысяча квадратных километров территории, более 11,5 тысячи километров внешней границы и 9 стран-соседей;

778 миллиардов долларов ВВП (прогноз МВФ за 2020 год);

(прогноз МВФ за 2020 год); 7,8 миллиарда долларов торговли Украины со странами-партнерами по треугольнику (данные за январь – ноябрь 2020 года);

Украины со странами-партнерами по треугольнику (данные за январь – ноябрь 2020 года); выход к 3 морям – Азовскому, Черному и Балтийскому;

с 2014 года действует совместное военное подразделение ЛитПолУкрБриг, а с 2005 – Парламентская ассамблея Польша – Литва – Украина.

Справка. Литовско-польско-украинская бригада имени Великого гетмана Константина Острожского – многонациональная военная бригада, которая была создана из вооруженных сил Литвы, Польши и Украины.

О его создании страны-участницы объявили в июле 2020 года.

Министры планируют проводить регулярные встречи.

Первая видеоконференция национальных координаторов – заместителей министров иностранных дел стран "Люблинского треугольника" – состоялась 17 сентября 2020 года.



Потенциал "Люблинского треугольника" / Инфографика МИД Украины