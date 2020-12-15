Сотрудники Государственной пограничной службы задержали в пункте пропуска "Гоптовка" пожилую женщину. Пенсионерка направлялась в Россию, держа за пазухой две бутылки с наркотиками.

Нарушительницу обнаружила служебная собака

Разоблачить пенсионерку-нарушительницу помогла служебная собака, которая и разоблачила противозаконные намерения бабушки. Об этом сообщает пресс-служба ГНСУ.

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Женщина пыталась отвлечь внимание четвероногого, подставляя ему сумку. Конечно же, после осмотра сумки пограничники в ней ничего не нашли.

Бутылки обнаружили во внутренних карманах

Находка все же была, но под верхней одеждой пенсионерки. Во внутренних карманах кофты нашли две бутылки, вероятно, с наркотиками. Их сразу изъяли для экспертизы.

Даму, которую в пожилом возрасте потянуло на криминальные приключения, передали сотрудникам правоохранительных органов.

Смотрите видео пограничников

Мужчина пытался переползти из России в Украину

Отметим, что недавно на российско-украинской границе произошел еще один забавный случай. Пограничники задержали 65-летнего мужчину, который пытался попасть на украинскую территорию на четвереньках. Нарушителя поймали благодаря тепловизору.