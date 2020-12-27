Единственное пристанище: пенсионер живет в подвале своего сгоревшего дома – фото
В конце сентября возле Северодонецка Луганской области загорелся лес. За несколько часов огонь перекинулся на ближайшие поселки. Сиротино выгорело почти полностью.
71-летний пенсионер Владимир один из немногих, кто остался в населенном пункте. Он живет в подвале своего сгоревшего дома. Об этом на своей фейсбук-странице рассказал журналист Александр Махов.
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Деньги, из которых ничего не построишь
По его словам, государство выдало Владимиру 300 тысяч гривен на восстановление дома. Но этих денег не хватает. Да и он сам не успевает построить дом снова в одиночку.
Условия жизни пенсионера
Пока что он поселился под развалинами своего дома, в подвале. В небольшой комнате есть продукты и самодельная кровать. Помещение отапливает обогревателем и спит в одежде. Когда становится очень холодно, просит убежища у соседки. За это он благодарит ее физически, в частности рубит дрова.
Подвал, в котором живет пенсионер / Фото Александра Махова
Огонь не пожалел ничего, сгорели все вещи и хозяйство (куры и свиньи). Пенсионер успел спасти документы, автомобиль и собаку.
Собака Владимира / Фото Александра Махова
Дом Владимира / Фото Александра Махова
Сгорели 600 домов
В пожаре осенью 2020 года в Луганской области частично или полностью сгорели около 600 домов. Треть семей (примерно 200) до сих пор не получили помощь от государства (300 тысяч гривен) из-за проблем с документами. Например, не успели на момент пожара получить право собственности на дом (в частности, не получили право на дом, как наследство от родителей).
Государство могло бы помочь с оформлением документов, но чиновники решили просто не платить деньги,
– отметил журналист.
Сотни людей, в том числе более сотни детей, живут у родственников, друзей и знакомых, а их дома стоят в руинах. В пожаре погибли 11 человек, еще один человек умер в больнице от ожогов. Но до сих пор никто не понес за это наказание.
Последствия пожара возле Северодонецка / Фото Александра Махова
Руины, которые остались от дома пенсионера / Фото Александра Махова
Пожар возле Северодонецка: коротко
- Возле Северодонецка Луганской области 30 сентября загорелся лес. Через несколько часов огонь перекинулся на ближайшие поселки: Вороново, Сиротино, Муратово и Капитаново.
- Пожар смогли потушить только к вечеру следующего дня. Сгорело 13 тысяч гектаров леса, погибли 9 человек, многие семьи остались без крова. Сначала пострадавших разместили в спортзалах северодонецких школ, а затем предложили людям переехать в общежития.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал тем, у кого сгорел дом – по 300 тысяч гривен, а тем, у кого сгорели сараи и летние кухни – по 50 тысяч. Пока денег никто не получил.
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