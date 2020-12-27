В конце сентября возле Северодонецка Луганской области загорелся лес. За несколько часов огонь перекинулся на ближайшие поселки. Сиротино выгорело почти полностью.

71-летний пенсионер Владимир один из немногих, кто остался в населенном пункте. Он живет в подвале своего сгоревшего дома. Об этом на своей фейсбук-странице рассказал журналист Александр Махов.

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Деньги, из которых ничего не построишь

По его словам, государство выдало Владимиру 300 тысяч гривен на восстановление дома. Но этих денег не хватает. Да и он сам не успевает построить дом снова в одиночку.

Условия жизни пенсионера

Пока что он поселился под развалинами своего дома, в подвале. В небольшой комнате есть продукты и самодельная кровать. Помещение отапливает обогревателем и спит в одежде. Когда становится очень холодно, просит убежища у соседки. За это он благодарит ее физически, в частности рубит дрова.



Подвал, в котором живет пенсионер / Фото Александра Махова

Огонь не пожалел ничего, сгорели все вещи и хозяйство (куры и свиньи). Пенсионер успел спасти документы, автомобиль и собаку.



Собака Владимира / Фото Александра Махова



Дом Владимира / Фото Александра Махова

Сгорели 600 домов

В пожаре осенью 2020 года в Луганской области частично или полностью сгорели около 600 домов. Треть семей (примерно 200) до сих пор не получили помощь от государства (300 тысяч гривен) из-за проблем с документами. Например, не успели на момент пожара получить право собственности на дом (в частности, не получили право на дом, как наследство от родителей).

Государство могло бы помочь с оформлением документов, но чиновники решили просто не платить деньги,

– отметил журналист.

Сотни людей, в том числе более сотни детей, живут у родственников, друзей и знакомых, а их дома стоят в руинах. В пожаре погибли 11 человек, еще один человек умер в больнице от ожогов. Но до сих пор никто не понес за это наказание.



Последствия пожара возле Северодонецка / Фото Александра Махова



Руины, которые остались от дома пенсионера / Фото Александра Махова

Пожар возле Северодонецка: коротко