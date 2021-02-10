Более 70 боевиков могут быть причастны к преступлениям в тюрьме "Изоляция", – полиция
Полицейские располагают информацией о возможной причастности к преступлениям в тюрьме "Изоляция" в оккупированном Донецке более 70 боевиков. Сейчас заочное подозрение объявили 2 фигурантам дела –руководителю тюрьмы и конвоиру.
Источник:МВС
О ходе расследования по организации на временно оккупированной территории подпольной тюрьмы рассказал начальник отдела расследования особо тяжких преступлений управления Нацполиции в Донецкой области Иван Буряк.
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Что уже выяснили правоохранители
Пока удалось в полном объеме собрать доказательства и заочно объявить подозрение только 2 фигурантам дела, а именно руководителю тюрьмы и конвоиру.
Боевиков привлекают к ответственности по 4 статьям Уголовного кодекса.
Какие планы на будущее
Полиция продолжает оперативные и следственные мероприятия по установлению всех причастных к функционированию подпольной тюрьмы.
Вскоре планируют сообщить о подозрении еще нескольким людям. Всего правоохранители располагают информацией о более 70 участников незаконных вооруженных формирований, которые могут быть причастны к преступлениям в "Изоляции". Продолжается сбор доказательной базы.
Как удалось выйти на подозреваемых
Благодаря свидетельствам бывших заключенных – людей, которым удалось выжить и вернуться на подконтрольную Украине территорию.
Часть из них были освобождены при обмене пленными, других выкупили родственники. Уже удалось установить более 40 пострадавших, среди которых 10 – женщины.
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В настоящее время полиция проводит такие следственные действия
- опознания – по фото или видео;
- следственные эксперименты;
- экспертизы, медицинские освидетельствования.
Эти меры имеют свою специфику, поскольку выезд на временно оккупированные территории для проведения следственных действий пока невозможен.
Что известно о тюрьме "Изоляция"?
Там боевики в Донецкой области подвергают гражданское население и военнопленных жестоким пыткам. Этим они нарушают все международные договоры в области прав человека. Среди наиболее жестоких пыток – спиливание зубов, подключение электричества к различным органам, изнасилование, имитация расстрела и похорон живьем с забиванием гвоздей в гроб.
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