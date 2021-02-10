Полицейские располагают информацией о возможной причастности к преступлениям в тюрьме "Изоляция" в оккупированном Донецке более 70 боевиков. Сейчас заочное подозрение объявили 2 фигурантам дела –руководителю тюрьмы и конвоиру.

О ходе расследования по организации на временно оккупированной территории подпольной тюрьмы рассказал начальник отдела расследования особо тяжких преступлений управления Нацполиции в Донецкой области Иван Буряк.

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Что уже выяснили правоохранители

Пока удалось в полном объеме собрать доказательства и заочно объявить подозрение только 2 фигурантам дела, а именно руководителю тюрьмы и конвоиру.

Боевиков привлекают к ответственности по 4 статьям Уголовного кодекса.

Какие планы на будущее

Полиция продолжает оперативные и следственные мероприятия по установлению всех причастных к функционированию подпольной тюрьмы.

Вскоре планируют сообщить о подозрении еще нескольким людям. Всего правоохранители располагают информацией о более 70 участников незаконных вооруженных формирований, которые могут быть причастны к преступлениям в "Изоляции". Продолжается сбор доказательной базы.

Как удалось выйти на подозреваемых

Благодаря свидетельствам бывших заключенных – людей, которым удалось выжить и вернуться на подконтрольную Украине территорию.

Часть из них были освобождены при обмене пленными, других выкупили родственники. Уже удалось установить более 40 пострадавших, среди которых 10 – женщины.

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В настоящее время полиция проводит такие следственные действия

опознания – по фото или видео;

следственные эксперименты;

экспертизы, медицинские освидетельствования.

Эти меры имеют свою специфику, поскольку выезд на временно оккупированные территории для проведения следственных действий пока невозможен.