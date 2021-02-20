У роковини російської агресії проти України МЗС представило інфографіки. Вони демонструють, як змінилося життя на тимчасово окупованих територіях з приходом туди Росії.

Інфографіки мають назву "7 років збройної агресії Росії проти України". Вони демонструють основні зміни в демографічному, екологічному, мілітарному та інших аспектах життя на окупованих територіях.

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У міністерстві закордонних справ вкотре нагадали, що російська агресія вже принесла і продовжує нести численні жертви як серед цивільних, так і військових осіб. Лише на Донбасі за роки війни загинули понад 13 000 людей, а понад 20 000 отримали поранення.

Агресія Росії проти України продовжує дестабілізацію Європейського континенту. Росія використовує широкий арсенал гібридних інструментів для створення нестабільності на території сусідніх країн та підриву їхньої державності й суверенітету,

– наголосили у відомстві.

У МЗС також закликали демократичний світ жорстко відповідати на постійні порушення Росією прав людини та міжнародного гуманітарного права.

Адже, як додали у міністерстві, тимчасова окупаційна влада Росії перетворила окуповані території на гетто безправ'я, а українські Крим та окремі райони Донбасу, окуповані Росією, стали місцями терору та свавілля.

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І хоча міжнародні санкції допомагають стримувати агресивну політику Росії, у МЗС вважають, що необхідні більш ефективні заходи.

Україна та міжнародне співтовариство мають разом непохитно протидіяти агресивній війні Російської Федерації, підтримувати на міжнародному порядку денному відновлення територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах,

– підкреслили у МЗС.

Інфографіки "7 років збройної агресії Росії проти України" / Фото МЗС України