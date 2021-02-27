С 1 марта Буковина будет находиться в красной карантинной зоне. Из-за сложной ситуации максимальные ограничения на днях могут ввести в еще 7 областях Украины.

По результатам заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, Черновицкую область отнесли в Красную карантинную зону.

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Какие еще области оказались под угрозой

Винницкая,

Донецкая,

Житомирская,

Закарпатская,

Запорожская,

Луганская,

Тернопольская.

То есть эти области потенциально также могут в ближайшие дни быть переведены в красный уровень,

– отметил Ляшко.

Ситуация на Буковине

В Черновицкой области красная зона будет действовать с 1 марта 2021 года. По словам Ляшко, тенденции распространения заболеваемости в области остаются неутешительными.

Недельные темпы роста количества пациентов в "ковидных" больницах ускорились с 15% до 25%. Ежедневно в эти больницы госпитализируют на 50-60% больше пациентов, чем выписывают,

рассказал он.

Средняя занятость всех типов коек "ковидных" больниц на Буковине 60%. Несмотря на то, что обеспеченность кроватями в регионе значительно превышает средний по стране, отдельные типы коек, например реанимационные, заняты сейчас на 55% на уровне области.

Какие основания для введения красного уровня карантина

уровень госпитализаций в течение последних 3 дней на 100 тысяч населения превышает целевой показатель в 60 человек на 100 тысяч населения;

коэффициент выявления случаев инфицирования в течение последних 7 дней превышает целевой показатель в 20%.

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