В 7 областях на днях могут ввести красную карантинную зону, – Ляшко
С 1 марта Буковина будет находиться в красной карантинной зоне. Из-за сложной ситуации максимальные ограничения на днях могут ввести в еще 7 областях Украины.
Источник:фейсбук Виктора Ляшко
По результатам заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, Черновицкую область отнесли в Красную карантинную зону.
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Какие еще области оказались под угрозой
- Винницкая,
- Донецкая,
- Житомирская,
- Закарпатская,
- Запорожская,
- Луганская,
- Тернопольская.
То есть эти области потенциально также могут в ближайшие дни быть переведены в красный уровень,
– отметил Ляшко.
Ситуация на Буковине
В Черновицкой области красная зона будет действовать с 1 марта 2021 года. По словам Ляшко, тенденции распространения заболеваемости в области остаются неутешительными.
Недельные темпы роста количества пациентов в "ковидных" больницах ускорились с 15% до 25%. Ежедневно в эти больницы госпитализируют на 50-60% больше пациентов, чем выписывают,
рассказал он.
Средняя занятость всех типов коек "ковидных" больниц на Буковине 60%. Несмотря на то, что обеспеченность кроватями в регионе значительно превышает средний по стране, отдельные типы коек, например реанимационные, заняты сейчас на 55% на уровне области.
Какие основания для введения красного уровня карантина
- уровень госпитализаций в течение последних 3 дней на 100 тысяч населения превышает целевой показатель в 60 человек на 100 тысяч населения;
- коэффициент выявления случаев инфицирования в течение последних 7 дней превышает целевой показатель в 20%.
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Правила адаптивного карантина / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала
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