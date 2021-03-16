16 марта исполнилось 7 лет с момента проведения Россией так называемого референдума о статусе Крыма. В то же время в Министерстве иностранных дел Украины настроены привлечь оккупантов к ответственности.

В МИД добавили, что незаконное "волеизъявление" проведенное под прицелом российских военных, противоречило и законам Украины, и международным документам. "Референдум" имел целью прикрыть откровенную вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины.

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"Мы твердо настроены вернуть Крым и привлечь Россию к ответственности за попытку аннексии и оккупации части суверенной территории независимой Украины. В международных судебных инстанциях рассматриваются инициированные Украиной соответствующие производства", – говорится в сообщении.

В Министерстве иностранных дел отметили, что циничное нарушение основополагающих норм международного права обязательно будет иметь международно-правовые и иные последствия для агрессора.

Поддержка международного сообщества касательно Крыма

МИД Украины высоко ценит четкую и неизменную поддержку со стороны международного сообщества территориальной целостности Украины и готовность партнеров неуклонно идти к полной деоккупации Крыма, восстановлению уважения к международному праву и нейтрализации угроз безопасности и стабильности в Европе.

Одобренная 11 марта 2021 года СНБО Украины "Стратегия деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь" определяет магистральные векторы национальной политики возвращения Крыма под контроль Украины,

– добавили в сообщении.

Следующим шагом, направленным на освобождение Крыма, согласно сообщению министерства, станет Крымская платформа – новая международная инициатива по деоккупации полуострова, отметили в МИД Украины.

В России отличились очередным возмутительным заявлением

В то же время глава российского МИД Сергей Лавров в 7 годовщину с момента проведения Россией так называемого референдума о статусе Крыма заявил, мол, "судьба и будущее Крыма – навсегда с Россией, нравится это кому-то или нет".

"Никакие действия государств Запада во главе с США не могут изменить эту реальность – ни с международно-правовой, ни с политической, ни с моральной стороны", – написали в российском министерстве иностранных дел.

Обратите внимание! "Референдум" в Крыму не признал весь цивилизованный мир. Лидеры США, Германии и ЕС, Канады, Турции и многих других государств осудили действия России и заявили, что никогда не признают результатов "референдума".