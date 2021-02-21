Исчез 17-летний парень – об этом полиции сообщила его бабушка. Это произошло возле села Пески Черниговской области 20 февраля. Всю ночь правоохранители искали ребенка в покрытом снегом лесу – по пояс в снегу и со светом фонариков от мобильных телефонов.

Под утро полицейские таки нашли юношу – очень замерзшего, но живого. А потом еще 7 километров несли его к ближайшему месту, куда мог подъехать автомобиль.

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Полиция спасла юношу на Черниговщине: что известно

В начале суток 20 февраля, вскоре после полуночи, на 102 позвонила бабушка. Она сообщила, что пропал ее 17 летний внук. Это произошло в селе Пески у Нежина в Черниговской области, юноша ушел в сторону леса и не вернулся.

На место сразу выехали патрульные Бахмачского отделения полиции Нежинщины. Поиски осложняли погодные условия – почти вся область покрыта снегом. Найти парня попытались по его следам, которые действительно вели через поле к лесу.

Использовать автомобили или другую технику в таких условиях было невозможно, а действовать надо было быстро – ветер уже заметал следы пропавшего юноши. Полицейские решили немедленно идти в лес пешком.

Через несколько часов поисков по пояс в снегу и с помощью света фонариков от мобильных телефонов ребенка нашли. Парень был жив, но в тот момент уже достаточно долго пролежал на снегу.

Ребенка с переохлаждением надо было доставить в больницу, но до того – еще 7 километров пронести на руках по снегу к месту, куда мог подъехать автомобиль. К счастью, это удалось сделать.



Чтобы спасти парня, его пришлось 7 километров нести сквозь снега / Фото НПУ

Медики поставили диагноз обморожение ног, и сначала думали даже об ампутации. Юноше повезло, что этого не пришлось делать – и полицейские вовремя спасли его.



Ребенок чудом избежал ампутации ног – к счастью, его спасли вовремя / Фото НПУ

Почему ребенок пошел в лес среди ночи – выяснять будет следствие.