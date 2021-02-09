В феврале исполняется ровно 7 лет, как Россия оккупировала украинский Крым. За это время там выросло новое поколение первоклассников, которые знают только жизнь в оккупации.

Им с детства навязывают взгляд на мир глазами гражданина страны-агрессора. Впрочем, их родители прекрасно помнят, каким был Крым до того, как туда ворвались зеленые человечки. Но это вопрос Кремль решает по старой "советской" методичке.

Важно Крым – не Россия: как Москва придумывала мифы о зависимости полуострова

Именно поэтому с самого начала оккупации в Крым потекли потоки российских мигрантов: это и семьи силовиков, и российские пенсионеры, и просто авантюристы. Коренных крымчан Кремль считает "неблагонадежными".

Российские блогеры, и просто русские в соцсетях часто называют украинских крымчан "крисчанамы". Считаться с интересами "неблагонадежных" в России никто собирается – там и с собственными гражданами не слишком церемонятся,

– сказал журналист Олег Климчук.

В Крыму от таких активно избавляются по-разному – от преследований к примитивному создания невыносимых условий для существования.

Крым – только опорный пункт России

Ни для кого не секрет, что захваченный Крым – это только опорный пункт и плацдарм для развертывания Россией военных действий. Полуостров активно милитаризируют, переселяют туда семьи российских военнослужащих, развивают новые военные объекты и говорят уже даже завезли ядерное оружие.

Полуостров становится одной большой военной базой, на которой места аутентичным жителям Крыма быть не может.

"Это тянется уже более 240 лет, как Крым был аннексирован еще первый раз. Крымские татары всегда были теми, которых Российская империя пыталась вытеснить из Крыма. Им казалось, что это сделал окончательно Сталин, но мы снова вернулись из изгнания и они снова пришли за нами", – заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.



Рефат Чубаров / Фото liga.net

Притеснения крымский татар

Притеснения и обыски крымских татар, шитье им липовых дел и осложнения с трудоустройством – все это происходит на фоне того, что с 2014 года, по данным российских СМИ, в Крым из России переехало более 200 тысяч "заселенцев". По подсчетам же международных и украинских экспертов, было переселено вдвое больше – почти 500 тысяч. И это делается не просто так.

Я думаю, что Кремль воспринимает процесс переселения россиской граждан на территорию украинского Крыма, как еще один предохранитель на пути возвращения украинских флагов на территорию полуострова,

– считает журналист павел Казарин.

Это искусственное "переселение" народов Кремль сможет использовать, например, для того, чтобы:

сфальсифицировать в будущем волеизъявление касательно судьбы полуострова, если его подобие там когда-то решатся провести;

или еще проще: Крым вернется в Украину, однако уже с этими "новыми русскими".

Напомним. Переселение населения государства-оккупанта на оккупированную территорию нарушает как минимум статью Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны. И рано или поздно за это придется отвечать.

Смотрите видео 24 канала об оккупации Крыма:

Как Россия оккупировала украинский Крым?